Lotte. In Zusammenarbeit mit der Elster GmbH durften Kinder ihr eigenes handygesteuertes Modelboot bauen und es gleich auf dem Wasser austesten. Das Ganze geschah im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde Lotte unter der Beteiligung des Jugendtreffs Sit-in.

Die Idee stammte von Sören Haak, dem Elektro-Ausbilder der Firma, die zum Honeywell-Konzern gehört. Leicht konnte er die eigenen Vorgesetzten und auch die Gemeinde überzeugen. Für die Umsetzung wurde ein Online-Portal eingerichtet. Für insgesamt 14 Anmeldungen gab es zwölf Zusagen. „Die sind alle hochmotiviert dabei“, sagte Haak.



Schließlich sollte das Boot sich selbstverständlich auf dem Wasser bewähren. Die „Feuertaufe“ geschah am zweiten Tag am Regenrückhaltebecken an der Sofie-Hammer-Straße, wo auch Familienmitglieder der Teilnehmer dabei sein und das Talent der jungen Leute bestaunen durften.

Boot aus PET-Flaschen

Bei dem Projekt ging es darum, einen kleinen, mit einem WLAN-Chip ausgestatteten Computer mit Steuerbefehlen zu beschreiben, den Controller, samt der Steuerungsplatine auf ein ausgeformtes Blechstück zu setzen und das Ganze mit Hilfe von PET-Flaschen in ein Boot zu verwandeln. An dem Projekt arbeiteten Auszubildende der Firma – sie entwickelten den Schaltplan. Lukas Möller, der sich im zweiten Ausbildungsjahr befindet, schrieb die Software mit Hilfe von NodeMCu. Für die insgesamt 420 Zeichen benötigte er eine Woche.

Dass es sich um Grundlagen handelt, machen die Vergleichszahlen deutlich. Für einen Gaszähler, den die Firma entwickelt, werden mehr als 30.000 Zeilen und mehrere Jahre Entwicklungsarbeit benötigt. „Im Allgemeinen ist so etwas schwer einzuschätzen“, sagte Haak.



Joshua Quägwer (16) und Ronja Schreiner (14) nahmen beide an der Ferienaktion teil. Joshua hatte bereits seine erste Erfahrung mit der Speicherprogrammierbaren Steuerung und der Firma in seinem zweiwöchigen Praktikum gesammelt. Es gefiel ihm so gut, dass er nicht lange zögerte, um sich für dieses Projekt zu bewerben. „Es ist ein luftgesteuertes Boot mit eigenem WLAN, das man steuert, indem man auf seine IP-Adresse zugreift“, erklärte Joshua.

Ronja kam auf das Projekt, als sie das Programmheft der Gemeinde in der Schule sah. Da sie sich für Handwerkliches interessiert, fiel ihr die Entscheidung ebenfalls leicht, sich für das Projekt zu bewerben.

„Die Aktion dient auch dazu, Leute an uns zu binden“, sagte Haak. Unter den Teilnehmern seien schließlich potenzielle Bewerber dabei. Denn es wird immer schwieriger, junge Leute zu finden, die sich für Elektronik begeistern.