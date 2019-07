Langjähriger Lehrer an Krüger-Schulen in Lotte verabschiedet CC-Editor öffnen

Eberhard Mittag überreichte Wolfgang Lampe im Namen der Familien Krüger-Mittag Blumen zum Abschied. Foto: Krüger Schulen

Lotte. Die Privaten Schulen Krüger verabschiedeten nach eigenen Angaben jetzt ihren langjährigen Lehrer Wolfgang Lampe im Rahmen einer Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand. Der Lehrer für Mathematik, Sport und Informationswirtschaft erlebte in fast 40 Jahren viele Veränderungen und passte seinen Unterricht gerne an die neuen Medien an.