Lotte/Alt-Lotte. Nach zwei Jahren ist es endlich wieder soweit: Zum „Open Air im Rosengarten“ lädt der Kunstkreis Lotte am Samstag, 3. August, ab 18.30 Uhr ein. Auch diesmal gibt es einige Neuerungen im Programm. Es bleibt: Eintritt frei.

„Neu ist, dass wir die Rockband ,Instead‘ gewinnen konnten“, sagte Christiane Budke beim Vorbereitungstreffen im Rosengarten vom Hotel Knüppe. „Auch Beate Feldkamp und Heike Seegner als ,Die Zwei‘ sind erstmals mit dabei“, ergänzte Claus Weidner. Er kennt beide von den Osnabrücker „Montagsspielern“, mit denen er auf der Bühne steht. Bei der Sommerkulturnacht übernimmt Weidner wortgewandt die Moderation und erfreut das Publikum mit Rezitationen.

Künstlerische Vielfalt bei der Sommerkulturnacht im Rosengarten

Wer mag, kann Arne Verganz herausfordern. Der Schnellzeichner erstellt Portraits der Besucher. „Den schmissigen Auftakt stimmt der Spielmannszug Lotte an. Das ist dann so etwas wie eine musikalische Einladung an Kurzentschlossene, die willkommen sind“, sgate Christiane Budke. Sie freue sich auf südamerikanische Klänge und Ohrwürmer der Spielleute unter freiem Himmel.

Herzhaftes vom Grill soll es auch wieder geben und frisch Gezapftes.

Hexenküche

„Selbstverständlich öffnen wir unsere Hexenküche wieder“, berichtete Hildegard Brömlage gut gelaunt über den Cocktailstand. Dort werden sie, Renate Bodi und Gabi Menge auch Nichtalkoholisches kreieren. „Wir bereiten ,Cordula Grün‘ und Caipi zu“, mache Renate Bodi schon mal neugierig. Kunstkreis-Schriftführerin Helga Strübbe lächelte bereits voller Vorfreude.

Nun inspizierte die Delegation den Garten, diskutierte, wo die Bühne stehen soll, wo der Cocktailstand und die Sitzgruppen. Es ist so manches zu bedenken, bis die Vorbereitungen den Vorstellungen genügen, damit sich die Besucher beim Rosengarten-Open Air am ersten Augustsamstag wohlfühlen.