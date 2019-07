Lotte. Der neue Trampolinpark „UpSprung“ ist seit Ende Mai dieses Jahres eine sportliche Attraktion ganz in der Nähe von Alt-Lotte. Zum Start in die Ferien haben nun mehr als 50 Lotter Kinder und Jugendliche eine Fahrt ins benachbarte Hellern unternommen, um dort Sprünge und Spiele in der frisch eröffneten Halle zu testen.

Ursula Tschauder, Jugendpflegerin vom Alt-Lotter Jugendtrefff Bansen, ist ein wenig stolz darauf, dass es dieses Angebot in das Ferienprogramm der Gemeinde geschafft hat. Während nämlich die Planungen für das Ferienprogramm im Frühjahr bereits auf Hochtouren liefen, gab es vom „UpSprung“ noch nicht einmal eine offizielle Kontaktadresse. Trotzdem wollten die Jugendpfleger einen Besuch in der Halle unbedingt ins Programm aufnehmen – Ursula Tschauder meldete sich daraufhin kurzerhand auf eine Stellenausschreibung des Trampolinparks, mit dem Hinweis, sie wolle sich zwar nicht bewerben, sondern bereits einen Besuch buchen.

Großer Andrang

Nun, zum Ferienstart, zahlte sich der Eifer aus: Der Andrang auf das Angebot war riesig groß. Mehr als 50 Ferienkinder hatten sich angemeldet. Sie erkundeten am Freitag die zahlreichen Spiele und Attraktionen im „UpSprung“. Die rund 4000 Quadratmeter große Halle hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Marno, 10 Jahre alt, testete als erstes einen Lauf durch den „Bounce Track“. Das Prinzip ist unter anderem aus der RTL-Fernsehsendung „Big Bounce“ bekannt: Die Läufer versuchen, eine Reihe von Hindernissen so schnell wie möglich zu überwinden. Dabei kommt es sowohl auf einen guten Gleichgewichtssinn, als auch auf große Sprungkraft an. „Das ist ziemlich anstrengend“, befindet Marno bereits nach dem ersten Versuch.





Spiele und Sprünge

Weiter hinten in der Halle geht es abwechslungsreich weiter: Auf einer großen Trampolinfläche ist freies Springen auf vielen benachbarten Feldern möglich. Beim „Wipe Out“ weichen Spieler drehenden Balken aus – natürlich hüpfend. Beim „Dodge Ball“ wird mit Bällen auf Zielscheiben und gegnerische Spieler geworfen. Und Tricks und Saltos lassen sich beim sogenannten „Foam Pit“, also Schaumstoffbecken, einüben: Von einer Plattform aus springt es sich hierbei wie in ein Schwimmbecken. Paul, 14 Jahre alt, fühlte sich dabei besonders wohl: Mit dem Trampolinspringen habe er zwar weniger Erfahrung, wohl aber mit Sprungtürmen im Schwimmbad. Und so nutzte er die Gelegenheit, Saltos und Drehungen einzuüben.





Sprungzeiten vorher online buchen

An einigen Attraktionen mussten die Lotter Besucher kurze Wartezeiten hinnehmen; der Trampolinpark war nämlich durchaus gut besucht. „Vor allem die Angebote für Kindergeburtstage und Klassen werden generell sehr gut angenommen“, erzählte eine Mitarbeiterin. Wer selbst im „UpSprung“ springen möchte, sollte sich zuvor am besten online ein Zeitfenster sichern: www.upsprung.de. Von dienstags bis donnerstags gilt ein Sparpreis von 10 Euro für 60 Minuten. Der Normalpreis liegt ansonsten bei 13,50 Euro. Auch Tarife für 90 und 120 Minuten lassen sich auf der Webseite buchen.

Der Wersener Jugendtreff Sit In fährt zudem am kommenden Mittwoch, 17. Juli, in eine Trampolinhalle nach Rheine. Ob hierfür kurzfristig noch Plätze frei sind, darüber kann der Treff unter Telefon 05404/957238 Auskunft geben.