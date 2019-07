Lotte. Zwei Baustellen waren Sorgenkinder für den SC Halen. Der Vereinstransporter sollte auf Dauer vor Witterung geschützt untergestellt werden können. Dazu sollte ein Carport am Vereinsheim in Halen errichtet werden. „Und dann war da noch die inakzeptable Kühlzelle“ , berichtete der Geschäftsführer Dierk Beiderwellen. Beide Sorgenkinder des Vereins konnten jetzt mit der Inbetriebnahme von Carport und Kühlzelle aus der Welt geschafft werden.

„Die größte Sorge bei der Aktion war die Finanzierbarkeit“, sprachen Geschäftsführer Beiderwellen und Vorsitzender Gerd Sies aus einem Munde. „Denn selbst wenn man als Verein Vieles in Eigenleistung machen kann, so kosten die Materialien halt doch eine ganz schöne Stange Geld“, erläuterte Sies die Problematik. Und da bewährt sich dann, wenn ein so großer Verein gute Verbindungen in die Wirtschaft hat. Stefan Ahlgrimm, langjähriges Vereinsmitglied, ist bei Westnetz beschäftigt. Der Mutterkonzern fördert Vereine mittels seiner Initiative „aktiv vor Ort“. Über diesen Weg konnte der SC Halen einen Materialzuschuss von 2000 Euro erhalten.









Das war eine große finanzielle Hilfe, denn das Baumaterial für den Carport und die Thermo-Wandelemente und die Technik für den Kühlraum gingen ganz schön ins Geld, wie Dierk Beiderwellen erläuterte. Im Namen des Vereins bedankte sich der Vorsitzende für die tolle Unterstützung sowohl bei Stefan Ahlgrimm als auch bei Innogy.

Fünf Wochenendeinsätze

Ende März hatte das erste Arbeitstreffen stattgefunden. In insgesamt fünf Wochenendeinsätzen wurden die beiden Projekte dann von zehn Freiwilligen fertiggestellt. Den größten Aufwand hatten sie beim Entkernen des Kühlraums sowie beim Untergrund für den Carport. An der Stelle war früher die Baustraße für den neuen Sportplatz.

„Mit dem Beton und den Straßenbelag hatten die wohl für die Ewigkeit geplant“, meinte Stefan Ahlgrimm. Denn die Helfer Torsten Michels, Dieter Beuke, Gerd Sies, Erich Kosel, Dierk Beiderwellen, René Freund, Thorsten Makosch, Martin Khan, Maximilian Gregor und Hilmar Lauschner mussten hier mit großen Schlagbohrern zu Werke gehen, um die Bodenanker für den Carport setzen zu können. Das Team hat aber alle Schwierigkeiten bravourös gemeistert und so konnte für beide Baustellen verkündet werden:

„Arbeiten abgeschlossen. Wir übergeben das Werk dem Verein und danken dem Sponsor.“ Zur Belohnung gab es für die Helfer natürlich zum Fußballspiel gegen die Sportfreunde Lotte, das im Anschluss an die Übergabe stattfand, freies Essen und Trinken.