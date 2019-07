Die 6d der Gesamtschule hat ihre Zeugnisse bekommen und stürmt in die Sommerferien. Noch hängt der Namen der Gemeinschaftshauptschule über dem Eingang, doch die gibt es im neuen Schuljahr nicht mehr. Foto: Erna Berg

Lotte. Nun haben auch in Nordrhein-Westfalen endlich die heiß ersehnten Sommerferien begonnen. An der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln erhielten weit über 700 Schüler ihre Zeugnisse und stürmten anschließend in die Ferien.