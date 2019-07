Ab Montag drei Wochen Sommerpause

Letzte Gelegenheit, sich mit Urlaubslektüre einzudecken: Die Bücherei in Alt-Lotte, Bahnhofstr. 12, ist am Donnerstag, 11. Juli, das letzte Mal vor der Sommerpause von 15 bis 18 Uhr geöffnet, die Bücherei am Berliner Platz 1 in Büren am Freitag von 15 bis 16.30 Uhr. In Wersen ist die Gemeindebücherei, An der Bringenburg 5, regulär nur mittwochs von 15 bis 18 Uhr geöffnet, in Lotte außer donnerstags auch montags von 15 bis 18 Uhr und in Büren außer freitags dienstags von 15 bis 18 Uhr. Allerdings macht auch die Bücherei Ferien: Alle drei Standorte sind ab dem 15. Juli für drei Wochen geschlossen.