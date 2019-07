Der neue Wersener Hofstaat mit den Organisatoren. Otmar Lienemann, Lars Glückhardt, Wolfgang Windmöller, Bettina Ahlemeyer-Schnarre (Adjutantin), Torsten Ahlemeyer (Adjutant), Manuela Supe (Königin), Marcel Fißbeck (König), Marco Janning, Cornelia Lübke, Erika Windmöller, Julian Windmöller, Marion Beiderwellen, Lara Lampe, Nicolas Gewohn, Lucas Oelgemöller (von links). Reihe davor von links: Mayra Schulz, Niklas Bucken (Adjutantenpaar) sowie Alina Lampe und Linus Ahlemeyer (Kinderkönigspaar).

Lotte. Das Schießen auf den Adler am Schießstand neben dem Sit In in Wersen verlief reibungslos. Der amtierende König Heinrich Winkelmann hatte traditionell das Recht, zum ersten Schuss anzulegen. Nach und nach fielen Ring, Zepter Apfel, Krone, Krallen Flügel, Schwanz und Kopf. Dann wurde es aber spannend. Nur noch der Rumpf blieb übrig.