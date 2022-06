Wiedergewählt wurde Wersens SPD-Vorstand mit (von links) Helga Strübbe, Hermann Brandebusemeyer, Willi Dierksen, Cornelia Wallenstein, Eva-Maria Mücker. FOTO: Thomas Niemeyer up-down up-down 18:0 für Coße, Sundermann, Vorstand Jahrestreffen der Wersener SPD mit unvorhergesehener Brisanz Von Thomas Niemeyer | 15.03.2012, 14:14 Uhr

Am Nachmittag löste sich der Düsseldorfer Landtag auf, am Abend hatte der SPD-Ortsverein Wersen seine Jahresversammlung. Für zusätzliche Brisanz sorgte der Unterbezirksvorsitzende Jürgen Coße, der in der Bürener Elly-Heuss-Tagesstätte erstmals öffentlich seine Bewerbung um die Bundestagskandidatur im nächsten Jahr bekannt gab.