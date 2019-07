Lotte. Mit einem Tag der Offenen Tür hat der DRK-Ortsverein Wersen-Büren seinen 55. Geburtstag im DRK-Heim an der Bringenburg gefeiert. Viele Gäste konnten die Organisatoren begrüßen.

Die Tische waren einladend gedeckt und mit Hortensien geschmückt. Viele leckere Kuchen hatten die aktiven Mitglieder gebacken. Da war die Auswahl nicht einfach oder man versuchte von vielen Sorten ein Stückchen.

Geschäftsführer Olaf Wienbrack begrüßte immer wieder neue Gäste und Gratulanten, darunter auch der ehemalige Bereitschaftsführer des DRK Lübbecke, Ernst Labitzke. „Olaf ist bei uns im Ortsverein groß geworden und aktiv gewesen“, berichtete Labitzke.









Ellen Grothaus freute sich, dass ihre Senioren so zahlreich zum Geburtstag gekommen waren und das Plaudern genossen. Die Sparkasse, Volksbank Westerkappeln und der SV Büren überreichten Geldgeschenke. Den SV Büren vertraten Ingo Reichelt und Carsten Collatz, die sich von Wienbrack historische Ausrüstung des Ortsvereins zeigen ließen. Auf einer großen Stellwand erzählten Bilder von Personen und Aktionen längst vergangener Jahre.





Marie-Louise Reichelt und Emily-Leah Parry vom Schulsanitätsdienst an der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln interessierten sich wie viele andere Gäste für den Defibrillator, der ein paar Meter neben dem DRK-Heim an der Bücherei Tag und Nacht zugänglich stationiert ist. Sehr aufmerksam verfolgte das neue DRK-Mitglied Maren Hoffeld die Einweisung. Die angehende First Responderin (Ersthelferin) aus Halen möchte den Verein unter anderem durch den Aufbau eines Sanitätsdienstes unterstützen.









Der Vorsitzende des Ortsvereins, Peter Jablonowski, erklärte ihnen dessen Gebrauch und gab anhand einer Power-Point-Präsentation wichtige Hinweise, wie im Notfall zu handeln ist. Einige Gäste zeigten in anschließenden Gesprächen großes Interesse an einer Einweisung oder sogar an einer Anschaffung eines Defibrillators (auch AED, automatisierter externer Defibrillator, genannt) an ihrer ehrenamtlichen Wirkungsstätte.

„In einer Zeit, in der in Deutschland immer weniger junge Leute bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, freue ich mich sehr über den Einsatz dieser jungen Frauen an ihrer Schule, über unsere neue DRK-Kollegin Maren, und ich möchte allen herzlich danken, die diesen Geburtstag so schön vorbereitet haben“, betonte Jablonowski.