Hagen. Zum Teil schon in dieser Woche beginnen die Sommerzeltlager der katholischen Jugendorganisationen aus dem Landkreis Osnabrück. Einen Monat später, vom 4. bis zum 13. August, fahren die 9- bis 14-jährigen Kinder der Kirchengemeinde St. Margaretha Westerkappeln aus dem NRW-Kreis Steinfurt mit dem Fahrrad in ihr Zeltlager am Dümmer. Wir haben nachgefragt, wie sich Organisatoren und Lagerleitungen auf die möglichen Risiken durch die verstärkte Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners und die Waldbrandgefahr aufgrund der Trockenheit vorbereitet haben.

Für das Zeltlager der katholischen Kirchengemeinde Gellenbeck, das vom 8. bis 18. Juli im emsländischen Sögel stattfindet, sind nach Auskunft von Stephan Plogmann 71 Jungen zwischen 9 und 15 Jahren angemeldet. Um den Zeltplatz herum gebe es hauptsächlich Fichten und Buchen. Bereits im Vorfeld habe die Lagerleitung Kontakt mit dem Förster und dem Bauern vor Ort aufgenommen und festgestellt, dass der Eichenprozessionsspinner (EPS) hier kein Thema sei.









FSME-Impfung fürs Emsland

Wohl aber Zecken, weshalb den Eltern empfohlen worden sei, die Kinder vorsorglich gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen zu lassen. Stornierungen gebe es nicht, so Plogmann. Die gilt auch für das ZJugendreferentin Lena Dierkseltlager der St.-Martinus-Gemeinde vom 5. bis 15. Juli im emsländischen Westerloh.

Keine Probleme mit EPS sieht Hendrik Rosemann für das Zeltlager der Jugendarbeitsgemeinschaft (JAG) Remsede vom 13. bis 20. Juli im nordhessischen Immenhausen. Auf dem Zeltplatz am Südwesthang des Reinhardswaldes, eines Mittelgebirgszugs im Weserbergland nahe Kassel, verbringen 46 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren eine Ferienfreizeit. Auch das Zeltlager der Kolpingjugend Glane findet dort statt, und zwar von 15. bis zum 23. Juli.

Anzeige Anzeige

Gruppenleiter sensibilisiert

In Wildeshausen ist dieses Jahr das Bad Laerer Zeltlager für 10- bis 15-jährige Jungen. Erkundigungen beim Platzwart hätten ergeben, dass es dort auf im Aue-Camp nur vereinzelt Eichen gebe, die genau beobachtet würden, und an denen es bisher keine Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner gab, teilte Thomas Steinkamp mit: "Die Gruppenleiter sind sensibilisiert. Spiele werden nicht gerade da gemacht, wo Eichen stehen", betont er. Die Mädchenfreizeit der katholischen Jugend Bad Laer finde ohnehin in festen Unterkünften im Sauerland und nicht in Zelten statt.

Nach Haselünne ins Emsland fahren 140 Jungen und Mädchen der katholischen Jugend Belm/Icker. Die 9-15-Jährigen campieren zwar auf eine Wiese in Waldnähe, aber "wir haben ein Team, dass sich extra darum kümmert und vorher die Bäume genau anguckt, unter denen gespielt wird", sagt Ansprechpartnerin Gina Rolf zum Thema EPS.

Feuerschalen statt Lagerfeuer

Mögliche Risiken durch Kontakte vor Ort abgeklärt haben laut Bruder Marko von St. Peter & Paul Georgsmarienhütte auch die Leiter und Organisatoren des Jugendzeltlagers, das dieses Jahr vom 4. bis zum 13. Juli auf dem BDKJ-Jugendhof in Vechta stattfindet. In direkter Nachbarschaft liege die Zentrale des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, sodass der EPS kein Thema sei. Auch die Waldbrandgefahr nicht: "Wir hatten schon immer eine Schale, kein offenes Lagerfeuer", betont Bruder Marko.





Jugendreferentin Lena Dirks von der katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu Alt-Georgsmarienhütte berichtet, dass die ehrenamtlichen Lagerbetreuer bereits im Juni ein Wochenende auf dem Platz des Zeltlagers vom 8. bis zum 19. Juli in Klein-Mimmelage verbracht haben. Dort seien ihnen tatsächlich in einigen Bäumen Nester des Eichenprozessionsspinners aufgefallen und sofort dem Ordnungsamt der Gemeinde gemeldet worden, das für die Beseitigung gesorgt habe. Wegen der Waldbrandgefahr habe man bereits im vergangenen Jahr in Absprache und Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr auf ein normales Lagerfeuer verzichtet und stattdessen eine XXL-Feuerschale aufgestellt. Das werde man auch dieses Jahr wider so handhaben, zumal das Katholische Jugendbüro Süd alle Zeltlager-Veranstalter auf die Gefahr aufmerksam gemacht habe.

Kreative Lösungen

"Da finden wir kreative Lösungen", betont auch Gemeindereferent Dominik Heggemann Im Hinblick auf das Wallenhorster Messdiener-Zeltlager vom 8. bis zum 18. Juli in Hameln. Vergangenes Jahr zum Beispiel habe man statt eines Lagerfeuers eine Holzkonstruktion mit LED-Lampen errichtet. In der Rattenfängerstadt seien die 140 Jungen und Mädchen zwischen 9 und 15 Jahren auf einem regulären Campingplatz untergebracht, der professionell betreut werde. Der EPS sei "eine Plage, die kein Mensch absehen kann". Er gehe aber davon aus, dass die Betreiber auch der übrigen Zeltplätze das Problem im Blick haben.

Denn die Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst mit den Gemeinden St. Johannes Rulle, St. Alexander Wallenhorst und St. Josef Hollage veranstalte insgesamt sechs Jugendzeltlager und zwei Vater-Kinde-Zeltlager mit insgesamt 850 Kindern und 400 Betreuern und Vätern an unterschiedlichen Orten, unter anderem auch in Essen/Oldenburg und im Sauerland. Das Messdiener-Lager Hollage sei in Schneverdingen in der Lüneburger Heide. Dort dürfte die Waldbrandgefahr noch höher und besagte kreative Lösungen noch gefragter sein.

Holzscheite mit Lichterkette

Mir dem Fahrrad nach Dümmerlohausen fahren dieses Jahr die 60 Kinder aus Lotte und Westerkappeln, die am Zeltlager der St.-Margaretha-Gemeinde teilnehmen. Der Lagerplatz befindet laut Niklas Hüggelmeyer, der zusammen mit seinem Bruder Malte Ansprechpartner ist, direkt am See auf dem Gelände des Jugend- und Freizeitzentrums. An den Eichen dort habe man glücklicherweise keinen EPS-Befall festgestellt. Die Gruppenleiter hätten Kontakte zur Jugendfeuerwehr. Wegen der Waldbrandgefahr habe man im vergangenen Jahr bereits auf das Lagerfeuer verzichtet und stattdessen ein paar Holzscheite aufgeschichtet, die mit einer Lichterkette umwickelt wurden, berichtet Nikals Hüggelmeyer. Von einer Feuerschale hält er wenig: "Das läuft vom Funkenflug her im Grunde auf das Gleiche hinaus." Sollte das "richtige" Lagerfeuer dieses Jahr wieder ausfallen müssen, "behilft man sich dann eben".