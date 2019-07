Lotte. Die Bedenken der Schüler und Eltern, dass es für sie als letzten Jahrgang der Gemeinschaftshauptschule Wersen keinen eindrucksvollen Abschluss mehr gibt, lösten sich am Freitag schnell in Wohlgefallen auf.

Denn dank eines tollen musikalischen Begleitprogramms der Lehrerband „Setzen6“, die sich auch aus ehemaligen Kollegen der Schule rekrutiert, und dank des Engagements ehemaliger Schüler für das Catering wurde es ein festliches und beeindruckendes Event. Mit Songs von Pink, den Foo Fighters und Revolverheld sorgten sie für gute Stimmung. Zum Abschluss der Veranstaltung musste der Schulleiter Michael Vörckel dann symbolisch das Buch „Gemeinschaftshauptschule Wersen“ schließen.

Dabei war diese Schule noch vor zehn Jahren als ein Leuchtturm in der Schullandschaft bezeichnet worden, wie Bürgermeister Rainer Lammers in seinem Grußwort hervorhob. Er sprach damit gleichzeitig für seine Amtskollegin Annette Große-Heitmeyer aus Westerkappeln. Lammers sah das Abschlusszeugnis als ersten Meilenstein in Richtung Zukunft. „Angesichts des aktuellen Arbeitsmarktes sind die Türen für die Schüler in vielen Betrieben weit geöffnet“, ermunterte der Bürgermeister die Schüler. Abschließend appellierte er an alle, in ihrem Leben tolerant zu bleiben, sich für Freiheit und Demokratie einzusetzen und immer menschlich zu bleiben und dabei insbesondere auch Schwächere zu beachten.

Schulleiter Michael Vörckel dankte vor der Ausgabe der Zeugnisse und seinen Worten an die Entlassschüler allen Kollegen, den Lehrern, dem Hausmeister und den Sekretärinnen, die bis zum Schluss die Schule mit ihm voll intakt gehalten hätten. Den Schülern gab er mit auf ihren Weg, sich neue Ziele zu suchen und diese engagiert zu verfolgen. Dabei sollten diese realistisch sein und aus Bequemlichkeit auch nicht zu niedrig angesetzt werden.

Stolz war Vörckel darauf, dass 26 der 70 Schüler sofort in einer beruflichen Ausbildung durchstarten. 16 Schüler haben den mittleren Bildungsabschluss erzielt. Neun von ihnen erreichten den Qualifikationsvermerk. „Drei Schüler treten nach den Ferien in die gymnasiale Oberstufe ein“, hob Vörckel hervor. „Das ist ein Beweis dafür, dass ein Hauptschüler auch das Abitur erreichen kann.“