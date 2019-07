Lotte. Im letzten Aufstiegsspiel zur Bezirksliga mussten die Sportfreunde Lotte bei weit über 30 Grad zur Spielvereinigung Oelde in den Fußballkreis Beckum. Die Konstellation war klar, Lotte brauchte einen Punkt und man wäre durch.

