Radweglückenschluss an Lottes Achmer Straße kostet 450.000 Euro CC-Editor öffnen

Hier am Mühlengrund endet - noch - der Radweg zwischen Büren und Halen an der Achmer Straße. Im Hintergrund ist die Geräteeinheit der Horizontalspülbohrtechnik zu erkennen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Gurgelnd und schmatzend senkt sich der Schlauch in den Matsch des Kopflochs an der Achmer Straße (K15) in Wersen. Das Loch wird Leerrohre aufnehmen. Diese Arbeiten gehören zum insgesamt 450.000 Euro teuren Lückenschluss des Bürgerradwegs, den der Kreis Steinfurt Anfang 2020 abschließen möchte. Wir waren vor Ort.