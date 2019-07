Seit fast sechs Wochen kündigen die Schützen auf großen Tafeln ihr großes Fest unübersehbar an allen Ortseingängen (hier an der Halener Straße) an. Foto: Olaf Wienbrack

Lotte. Große Ereignisse werfen - wie so oft im Leben - ihre Schatten voraus. In Wersen sind das die drei tollen Schützenfesttage. Sie werden schon seit kurz nach Pfingsten auf großen Tafeln an den Ortseingängen allen Verkehrsteilnehmern unübersehbar signalisiert. Und in den letzten sonnigen Tagen haben die großen Schilder wahrlich reichliche Schatten geworfen. Die heiße Vorbereitungsphase beginnt an diesem Wochenende mit der Verteilung der einzelnen Aufgaben für das darauffolgende Wochenende.