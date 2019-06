Lotte. Der im Februar beschlossene nicht offene Architektenwettbewerb zum Neubau einer Zweifeldsporthalle in Wersen stand am Dienstag im Mittelpunkt der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Sport, Soziales und Kultur (ASSSK) und des Bau- und Planungsauschusses (BPA). Detlef Nitsch,Thomas Zimmermann und Luisa Kaltegärtner vom mit der Durchführung beauftragten externen Dienstleister Assmann Münster GmbH erläuterten ausführlich, was es mit diesem europaweiten Planungswettbewerb auf sich hat und wie das funktioniert..

Ab einem "Schwellenwert" von 212 000 Euro könne die Planungsleistung von der Gemeinde nicht mehr einfach so vergeben werden, sondern müsse europaweit ausgeschrieben werden, erklärte Nitsch. Lotte hatte sich fürr die Auslobung eines nicht offenen Wettbewerbs nach RPW 2013 [Richtlinie für Planungswettbewerbe, Red.] mit sechs Teilnehmern entschieden. Für die Auslobung müssten im Vorhinein neben der Ist- und Soll-Situation die von den teilnehmenden Architekturbüros zu erfüllenden Aufgaben, rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorfestlegungen sowie der Zeitrahmen geklärt sein.

Vorauswahl aus sechs Teilnehmern

Nicht anonym ist das Einführungskolloqium für alle Bewerber im vorgeschalteten Auswahlverfahren. Die ausgewählten sechs Teilnehmer sollen anschließend "mit Volldampf" ihre Architektenentwürfe erarbeiten. Nach einer Vorprüfung auf Vollständigkeit, Genehmigungsfähigkeit und fristgerechter Abgabe aller Unterlagen gebe es einen Vorprüfbericht. Ein Preisgericht treffe dann in der Preisgerichtssitzung anhand aller sechs Entwürfe eine Auswahl: "Nach einer kurzen Einführung in die Thematik in Abstimmung mit der Bauverwaltung erfolgt bei einem sogenannten Informations-Rundgang die Beurteilung mit Negativauslese", beschrieb Nitsch das Vorgehen. In die engere Wahl kämen dann die drei besten Bewerber als Preisträger.

Auftragschance für alle Preisträger

Alle drei Preisträger müssten bis zum Schluss, also der Entscheidung der Politik über die Vergabe des Planungsauftrags, die Chance zur Beauftragung haben, erklärte er. Die Zusage, dass einer der Preisträger, wobei das nicht unbedingt der Erstplatzierte sein müsse, den Zuschlag erhält, sei Bestandteil der Wettbewerbsauslobung. Da die Preisgelder nicht kostendeckend seien, bestehe dann die Möglichkeit, über den Planungsauftrag auf die Kosten zu kommen.

Preisgericht und Raumprogramm

Die Beschlussvorlage sah für das eigentliche Wettbewerbsverfahren die Benennung der Sachpreisrichter, der sachverständigen Berater und der Vorprüfer sowie im zweiten Teil die Zustimmung zum Raumprogramm vor, das von der Firma Assmann mit Vertretern der Verwaltung, der Schulen und der Sportvereine abgestimmt wurde. Es sieht unter anderem für die neue Zweifeldhalle eine Standardgröße von 22 x 45 Metern (statt 27 x 30 Metern) und die multifunktionale Nutzung als Versammlungsraum für bis zu 500 Personen in der bestehenden alten Halle vor.

Beschlussfassung vertagt

Beide Beschlüsse wurden nach längerer Diskussion auf die Ratssitzung am 11. Juli vertagt: Hauptamtsleiterin Petra Tepe, als Vertreterin für Bürgermeister Rainer Lammers als Sachpreisrichterin vorgesehen, würde lieber als Vorprüferin fungieren. Beides, so stellten die Assmann-Leute klar, geht aber nicht, weil Vorprüfer und Preisgericht unabhängig voneinander und unvoreingenommen urteilen sollen. Die Verwaltung muss die Benennung der Positionen also noch einmal prüfen.

Fest steht bisher lediglich, dass dem Preisgericht außer den von Assmann zu benennenden Fachpreisrichtern als Sachpreisrichter der Bürgermeister und seine Vertretung, sowie für die CDU Christian Thies (Vertreter: Georg Holtgrewe), für die SPD Susanne Siemering (Vertretung: Hermann Brandebusemeyer) und für die Grünen Thomas Schmitt (Vertretung: Friedhelm Pösse, FDP) angehören werden.

Vorprüfer und Berater stehen fest

Sachverständige Berater sind Margarete Lersch vom Bauamt sowie je ein Vertreter der Grundschule Wersen und des Gemeindesportbundes. Als Vorprüfer fungieren Astrid Hickmann und Jörg Stork vom Bauamt, Stefan Verlemann vom der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln sowie Thomas Zimmermann, Thea Wulfert und Luisa Kaltegärtner vom Büro Assmann.

Gesamtpaket in der Auslobung

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss stellte Thomas Zimmermann klar, dass sowohl der Erweiterungsneubau, als auch die Sanierung der bestehenden Halle als Gesamtpaket ausgelobt werden sollten. In welchen Bauabschnitten das realisiert und ob die Sanierung der alten Halle möglicherweise noch zurückgestellt wird, wird, könne man im Laufe des Verfahrens noch klären. Die Kostenaufstellung für die Durchführung des Wettbewerbs will die Firma auf allgemeinen Wunsch noch nachliefern.

Protokoll nachzuliefern

Vertreter aller Fraktionen unterstrichen, dass sie das Verfahren grundsätzlich begrüßen. Unklarheiten gebe es jedoch, wie einzelne Punkte im Raumprogramm wie etwa ein 100-Quadratmeter-Tanzstudio zustande kamen, da es von der entscheidenden Besprechung kein Protokoll gebe. Auch sei nicht geklärt, wie und wo die zusätzlich erforderlichen 20 Parkplätze geschaffen werden sollen. Die entsprechenden Infos sollen vor der Ratssitzung den Fraktionen zur Beratung vorgelegt werden.