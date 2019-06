Lotte. Zum musikalischen Streifzug durch „Wien, du Stadt meiner Träume“ lädt der Wersener Verein Mühle Bohle beim dritten Picknickkonzert am Samstag, 17. August, 20 Uhr, mit dem Salonorchester Meininger Mélange in den Mühlengrund ein.

