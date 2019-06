André Ost strebt am 1. Juli bei der Kreissynode die Wiederwahl als Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg an. Foto: Christine Fernkorn/Kirchenkreis Tecklenburg

Tecklenburger Land. André Ost will für weitere acht Jahre Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg bleiben. Vom Nominierungsausschuss ist er als einziger Kandidat für die Kreissynode am Montag, 1. Juli, in Ladbergen nominiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchenkreises.