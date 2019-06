Lotte. Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte bekommt erstmals ein elektrisch betriebenes Dienstfahrzeug. Und im Servicebetrieb der Kommune werden zwei Altfahrzeuge durch Elektro-Fahrzeuge ersetzt. Die Beschlüsse für die beschränkten Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung fasste der Betriebs- und Beteiligungsausschuss einstimmig. Ein weiteres Thema in der öffentlichen Sitzung war ein offener Brief des Grünen-Ratsherrn Thomas Schmitt an seine Ratskollegen zum Klimaschutz.

In dem Brief hatte sich Schmitt ratsintern für die Ausrufung eines Klimanotstandes in Lotte stark gemacht und gefordert, für jede Beschlussvorlage nicht nur die Auswirkung auf den Haushalt,sondern auch auf Klimaschutz anzugeben. Damit, so die Mehrheitsmeinung im Rat und die der Sprecher der übrigen Fraktionen im Ausschuss, rennen die Grünen im Grunde offene Türen ein, da Klimaschutz und Energieeinsparung gerade im Zuständigkeitsbereich der Betriebs- und Beteiligungsausschusses seit Jahren groß geschrieben werde, wie dessen Vorsitzender Horst Petersson betonte.

Bereits 2012 sei die Erstellung eines Gutachtens zur energetischen Optimierung der beiden Kläranlagen in der Gemeinde beschlossen worden, dessen Ergebnis 2013 vorgestellt und seit 2014 nach Aufstellung einer Prioritätenliste und eines Maßnahmenkatalogs in weiten Teilen berücksichtigt wurde.

Elf Tonnen CO 2 im Jahr gespart

Klimaschutzmanager Marc-Philipp Nikolay berichtete für die Verwaltung, dass aus der Studie seinerzeit 15 Maßnahmen abgeleitet wurden. "Sechs Maßnahmenpakete wurden erfolgreich umgesetzt, eines folgt noch", teilte er mit. Dadurch habe die Gemeinde 35 000 Kilowattstunden Strom, also rund elf Tonnen CO 2 im Jahr einsparen können. Nikolay nannte unter anderem den Austausch der Belüftungsanlage, die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Klärwerken und die Schlammentwässerung mittels Schneckenpresse, wodurch die Zahl der Lkw-Ladungen von 100 auf 10 reduziert worden sei. Weitere Maßnahmen seien geprüft, aber für energetisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll erachtet worden.

Förderbescheid für Pilotprojekt

Nikolay hatte auch noch eine weitere positive Nachricht: Vor zwei Wochen habe die Gemeinde die 80-Prozent-Förderzusage für das Pilotprojekt zur Abwärmenutzung in der Zentralkläranlage Wersen erhalten. Dieses Projekt werde im nächsten Jahr umgesetzt und sei das einzige dieser Art in Norddeutschland, unterstrich er unter allgemeinem Beifall. Horst Petersson verwies darauf, dass alle Details gemeinsam entschieden wurden.

Grünen-Fraktionschef Dieter Hörnschemeyer stellte mit Blick auf die Diskussionen in den Fraktionen fest: "Der Brief hat Wirkung erzielt". Was Thomas Schmitt gemeint habe, sei, dass die Entscheidungen immer auf dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit gefällt wurden. "Davon müssen wir uns lösen", meinte er und erklärte: "Ihm geht es darum, dass wir anfangen neu zu denken."

in Lotte kein Klimanotstand

"Sensibilisiert sind wir glaube ich alle". hielt Petersson dem entgegen und betonte: "Mir geht es darum, deutlich zu machen, wie wir hier praxisnah Umweltbelange berücksichtigen." Lothar Albers (FDP) nannte als Beispiel den Austausch der Straßenbeleuchtung und sieht die Gemeinde sogar "an der Spitze" bei den Bemühungen um Klimaschutz: "Wir haben hier keinen Klimanotstand, sondern könne für Lotte einen Klimawohlstand ausrufen!"

Auch Manfred Garwels (SPD) und Werner Schwentker (CDU) hoben hervor, dass alle Parteien in den letzten zehn Jahren sich immer bemüht hätten, Umweltschutz nicht nur zu berücksichtigen, sondern besser zu machen. "Wir haben sehr gute Arbeit geleistet. Die werden wir fortsetzen und noch besser machen", so Garwels. Und Schwentker unterstrich: "Hier sind konkrete Fakten genannt worden, nicht nur populistische Thesen. Ich hoffe, dass der Anstoß dazu führt, dass wie uns alle in einem Kreis zusammensetzen!"

Mit Lotte-Logo

Im Zusammenhang mit der Anschaffung der Elektrofahrzeuge gab er zu bedenken, ob Lithium-Batterien wirklich umweltverträgilch seien oder ob nicht in Zukunft andere Antriebe zu bevorzugen seien. Hörnschemeyer betonte, dass den Grünen auch bei einer beschränkten Ausschreibung ein Wettbewerb wichtig sei. Statt in Schwarz wie in der Vorlage sollen die Fahrzeuge jetzt wie die übrigen E-Autos im kommunalen Fuhrpark in Weiß und mit Lotte-Logo ausgeschrieben werden.