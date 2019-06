Reges treiben herrschte an den 85 Ständen beim Flohmarkt Lotte.

Lotte. Buntes Treiben herrschte am Sonntag endlich mal wieder auf dem Festplatz in Lotte am Torfkuhlenweg. Denn der von den drei Nachbarinnen Sabine Horstmann, Sonja Kellner und Steffi Laskowski privat organisierte Flohmarkt lockte reichlich Flohmarkthändler und viele Besucher in das Ortszentrum.