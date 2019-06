Der Spielplatz an der Regenbogenschule in Büren ist aus gutem Grund während der Schulzeiten den OGS-Kindern vorbehalten. Foto: Edmund Lorey

Lotte. Am Mast des Bushaltestelle vor der Regenbogenschule in Büren weist neuerdings ein Schild darauf hin, dass der Spielplatz der Schule montags bis freitags bis 17 Uhr den Schülern der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) vorbehalten sei. Darüber regen sich einige Eltern auf: Es gebe ja sonst keinen Spielplatz außer dem an der Straße I Lau oben auf dem Bürener Berg. monieren sie.