Lotte. Wenn Länder gegeneinander Krieg führen, dann ist das vor allem eine politische Angelegenheit. Sollten sich die Kirchen deshalb heraushalten? Keinesfalls, findet Dr. Thomas Nauerth, Theologe an der Uni Osnabrück. Beim vergangenen evangelischen Männerkreis „Talk am Dienstag“ in Lotte referierte er über die Geschichte christlicher Friedensbewegungen und empfahl die Friedensthematik zugleich als Erfolgsrezept für die Zukunft der Kirchen.

Der Eintritt für Frieden und die strikte Ablehnung kriegerischer Gewalt sind aus theologischer Sicht eigentlich naheliegende Positionen für die christliche Kirche. Lange Zeit taten sich die kirchlichen Institutionen jedoch schwer mit einer klaren Haltung in diesen Fragen – nur zaghaft sprachen sie sich einst beispielsweise gegen Atomwaffen aus. Dies stellte der jüngst pensionierte Pastor und Gastgeber Detlef Salomo bereits in seinen Begrüßungsworten fest. Sein katholischer Gast Thomas Nauerth bestätigte die Beobachtung, zeigte sich jedoch optimistisch, was die Entwicklung in dieser Sache angeht: Die christlichen, ökumenischen Friedensbewegungen der vergangenen hundert Jahre seien eine Erfolgsgeschichte, und was als Graswurzelbewegung begonnen habe, erreiche nun die oberen Ränge der kirchlichen Institutionen.

Friedensbewegte in der Minderheit

Noch vor knapp über hundert Jahren seien Friedensbewegungen in den europäischen christlichen Kirchen klare Minderheitenpositionen gewesen. Dabei habe es durchaus wichtige Persönlichkeiten gegeben, die sich für Frieden und Völkerverständigung einsetzten, wie etwa Papst Leo XIII. der am Ende des 19. Jahrhunderts vor einem Wettrüsten warnte und befand, dass nichts wichtiger sei als „dem Krieg entgegen zu arbeiten.“ Mit diesem Eintritt für den Frieden stand er innerhalb der katholischen Kirche allerdings ebenso allein wie später Papst Benedikt XV., der sich entschieden gegen den ersten Weltkrieg einsetzte.





Unter den evangelischen Gläubigen habe es dagegen besonders ab dem 20. Jahrhundert zunehmend Graswurzelbewegungen gegeben, „fast vergessene Christenmenschen“, die den Frieden zu ihrer Sache gemacht hatten, erzählte Thomas Nauerth. So beispielsweise der pazifistische Pfarrer Otto Umfrid, der 1898 ein Buch mit dem Titel „Friede auf Erden! Betrachtungen über den Völkerfrieden“ veröffentlichte. Mit Beginn des ersten Weltkrieges nahm der „Internationale Versöhnungsbund“ seine Arbeit auf, bis heute ist er in über 40 Ländern aktiv. Von deutscher Seite war daran insbesondere der protestantische Theologe Friedrich Siegmund-Schultze beteiligt.

Zweiter Weltkrieg als schwerer Rückschlag

Diese und weitere entstehende Friedensbewegungen vermochten nicht, den Zweiten Weltkrieg aufzuhalten. „1933 bis 45 war ein unglaublicher Rückschlag, bei dem fast alles vernichtet wurde, was man aufgebaut hatte“, sagte Nauerth. Friedensbewegungen wurden in dieser Zeit zerschlagen. Dennoch gab es christliche Widerständler, der bekannteste unter ihnen wohl Dietrich Bonhoeffer, der 1945 für seinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus hingerichtet wurde. Der katholische Priester Franz Stock habe während der deutschen Besatzung Frankreichs die Grundlage für die spätere Aussöhnung der Völker gelegt, so Thomas Nauerth. Als Gefängnispfarrer im besetzten Frankreich sei er dem französischen Widerstand als guter, menschlicher Priester in Erinnerung geblieben.

Kirchen als Vermittler im Kalten Krieg

Über die Dauer des Kalten Krieges sorgten kirchliche Bewegungen und Aktivisten für einen Austausch von Ost und West. In der DDR seien die Kirchen so ziemlich der einzige Ort für kritische Geister gewesen. Die Kirchenführungen, auf protestantischer Seite, hätten sich dagegen eher zaghaft geäußert. In den sogenannten Heidelberger Thesen von 1959 beispielsweise sprach sich die Evangelische Kirche Westdeutschlands gegen Atomwaffen aus, anerkannte aber, dass sie vorerst zu Abschreckung notwendig seien.

Thema Frieden ist oben angekommen

Heute sei das Thema Frieden endlich oben in den Kirchenleitungen angekommen und spiele dort nicht länger nur eine Nebenrolle: „Jetzt ist in einigen Landeskirchen Frieden eine Art Leitperspektive.“ So hätten etwa die Landeskirchen in Baden, im Rheinland und in Hannover Positionspapiere dazu veröffentlicht. In der katholischen Kirche habe der Papst 2017 erstmalig alle Katholiken zu einer Haltung der aktiven Gewaltfreiheit aufgerufen.

Das klare Bekenntnis zum Frieden kann dabei politisch unbequem werden, das wurde vor allem in der Diskussion nach Nauerths Vortrag klar. So sei im Zuge dessen etwa grundsätzlich die Arbeit der Militärseelsorge zu hinterfragen. „Das wird das Staat-Kirche-Verhältnis enorm belasten“, befand der Referent. Das sei jedoch keinesfalls schlecht: „Wir brauchen dann nicht mehr darüber zu jammern, dass die Kirchen nicht wahrgenommen werden. Dann werden sie wahrgenommen.“ Auch auf dem Bereich des interreligiösen Dialogs und der friedlichen Verständigung, insbesondere mit muslimischen Mitmenschen, stünden die Kirchen in der Verantwortung, wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten.