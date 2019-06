Die Rinnen an der Zu- und Abfahrt zur neuen Multifunktionshalle sind größtenteils schon gesetzt. Foto: Angelika Hitzke

Lotte. Es geht sichtbar voran mit Neu- und Umbau des Feuerwehrhauses in Wersen: Die neue Multifunktionshalle im hinteren Teil sieht von außen schon fertig aus; auch die Einbruch hemmenden Fenster und Türen sind überall schon eingebaut. "Mit der Heizungs- und Sanitärinstallation sind wir so gut wie durch", sagt Baubetreuerin Annette Meiknecht vom Osnabrücker Büro Flatauarchitekten: "Diese Woche fängt der Putzer an."