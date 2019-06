Ins Puschel-Mikro von Insa Backe gibt Moritz ein Interview zum Thema Glück. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Aus Bürens Regenbogenschule gibt es in dieser Woche so richtig was auf die Ohren – und zwar beim WDR in „KiRaKa – Dein Kinderradiokanal“. In dieser Leseprojektwoche ist Moderatorin Insa Backe täglich in der Schule und bereitet mit den Viertklässlern die Beiträge vor. Auch die Livesendung am Freitag, 7. Juni, ab 19 Uhr.