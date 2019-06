Emsdetten. Zwei unbekannte, dunkel gekleidete und maskierte Täter drangen am Samstagmorgen gegen 3.35 Uhr, in ein Geldinstituts an der Nordwalder Straße in Emsdetten ein und sprengten dort einen Geldautomaten.

Wie die Kreispolizei in Steinfurt weiter mitteilte, wartete vor dem Gebäude ein weiterer Täter in einem dunklen Fahrzeug. Nach der Tat flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen VW Golf V mit der Ortskennung OS bzw. OB handeln.

Die Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Zur Beute kann die Polizei momentan noch keine Angaben machen. Am Tatort werden derzeit die Spuren gesichert. Hinweise erbittet die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572 9306-4415. Die Ermittlungen dauern an.



Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Geldautomaten in der Region gesprengt.Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr 54 Sprengungen von Geldautomaten in Niedersachsen; in 37 Fällen blieb es beim Versuch. Die Sonderermittler gehen von mehreren Tätergruppierungen aus: Darunter sind eine rund 350 Personen starke Gruppe aus den Niederlanden, eine aus Polen sowie Gruppierungen, bei denen es sich um Nachahmungstäter beziehungsweise örtliche Täter handelt.