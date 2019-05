Sie haben an der Pfarrwahl in Lotte mitgewirkt: (von links) Superintendent André Ost und Skriba Ulrike Wortmann-Rotthoff, daneben die Presbyter Uwe Märsch, Margret Roloff, Heinrich Arendröwer, Carola Albrecht und Dominik Hens. Foto: Jannik Zeiser

Lotte. Iven Benck – so könnte bald der neue Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Alt-Lotte heißen. In einer geheimen Wahl am Mittwochabend in der Lotter Kirche haben die Presbyter vor der versammelten Gemeinde mehrheitlich für ihn als Detlef Salomos Nachfolger gestimmt.