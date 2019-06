Lotte. „Sprache ist der Hit und lesen macht fit!“ Das ist der Titel der Projektwoche an der Regenbogen-Grundschule in Lotte-Büren von Montag, 3. bis Freitag, 7. Juni. Zudem betreuen Lesepaten das gesamte Schuljahr über die Schüler, um die wichtige Kulturtechnik zu vermitteln und zu festigen. Wie, das erfragten wir bei Pädagogen und Lesepaten.

„Die Kinder bleiben in der Projektwoche klassenweise zusammen, weil wir derart die individuelle Lesekompetenz der Schüler besser berücksichtigen können“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Ute Thomas. Jede Jahrgangsstufe setzte sich kreativ mit dem Thema auseinander, lese, bastele, singe und backe auch zu den Bücherbesprechungen.

Zu den Angeboten für die Schüler gehören beispielsweise eine Autorenlesung am Donnerstag mit dem mehrfach ausgezeichneten Kinder- und Jugendbuchautor Jürgen Banscherus sowie eine Kooperation mit dem WDR. Der ist am Montag in der Schule.

Lesemotivation steigern

„Mit Sprachspielen und Lesetagebüchern steigern wir die Lesemotivation und den Spaß, sich mit Büchern zu befassen“, betont Ute Thomas. Das gelinge auch den Lesepaten, die regelmäßig in kleinen Gruppen die Schüler begleiteten. Dass immer mehr Kinder eine derartige Unterstützung bräuchten, liege auch daran, dass in den Elternhäusern nicht mehr so häufig vorgelesen oder gemeinsam mit den Kindern gelesen werde, erklärt Ute Thomas.

„Unsere Kollegin Nina Holtmann hat die Betreuung der Lesepaten im vergangenen Sommer übernommen. Toll ist, dass sie in Kooperation mit Lottes Gemeindebüchereileiterin Beate Diesel über die Aktion Lesespaß neue Lesepaten hinzugewonnen hat“, berichtet Ute Thomas zufrieden.

„Als Schule freuen wir uns über die Lesepaten und ihr ehrenamtliches Engagement sehr“, betont Nina Holtmann. Jede Klasse habe einen festen Paten, von denen manche wöchentlich zwei Klassen betreuten.

Lesepaten fördern auch die Sprachkompetenz

Ein Lesepate, der bereits seit sechs Jahren das Fördern der Kompetenz in Sachen Buchstaben und Wörter fördert, ist Dietrich Hoffmann aus Büren: „Unsere beiden Söhne sind in Büren zur Schule gegangen und haben dort viel für ihr Leben mitbekommen. Ich möchte gern etwas zurückgeben."



Es sei sein bescheidener Beitrag, die Kinder zu fördern und zu unterstützen. Dietrich Hoffmanns Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren:





Ich meine, es kommt etwas bei den Kindern an.





Die Zusammenarbeit mit den Lehrern schätze er, auch weil es Tipps zu gezielter Unterstützung der Schüler gebe. Und wenn mal ein Kind sagt: „Ich habe keine Lust ….“? „Es gibt Kinder, die brauchen eine etwas deutlichere Ansage. Es kann schon sein, dass ich dann antworte: ,Wer nicht liest, bleibt dumm!‘“, berichtet Hoffmann schmunzelnd.

Wunsch nach weiteren Lesepaten für die Regenbogenschule

Er weiß, dass Zutrauen und Sympathie für den Lesepaten ein Echo bei den Kindern findet und vieles möglich macht. „Ich habe früher auch am besten bei den Lehrern gelernt, die ich mochte“, lässt Dietrich Hoffmann erkennen, dass er sein Ehrenamt so schnell nicht aufgibt. „Schön wäre es, wenn sich noch mehr Lesepaten finden, die die Regenbogenschule unterstützen“, sinniert er.

Ja, fährt er fort, man bekomme eine Menge zurück von den Kindern: „Meine Frau sagt stets, wenn ich wieder nachhause komme: ,Wenn du in der Schule warst, hast du immer gute Laune.'“