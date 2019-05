Lotte. Der SC Halen hat durch ein 3:3 gegen SW Esch im abschließenden Saisonspiel die Vizemeisterschaft in der Kreisliga A errungen. Eintracht Mettingen konnte den Punktverlust nicht nutzen und geht als Dritter durchs Ziel.

SC Halen - SW Esch 3:3 (2:2): Sechs Tore, drei Platzverweise, zwei Alu-Treffer - die Zuschauer in Halen bekamen ordentlich was geboten. Die Gastgeber gerieten früh ins Hintertreffen (4.). Nach Flanke von Alex Fried gelang Patrick Lahme der schnelle Ausgleich (8.). Aufregung gab es zehn Minuten später, als Halens Torwart Nico Bonkowski wegen eines vermeintlichen Foulspiels vom Platz gestellt wurde. Die Gäste versuchten, den Schiedsrichter noch umzustimmen, der aber bei seiner harten Entscheidung blieb. Doppelt bitter für Halen, denn aus dem Freistoß resultierte das 1:2. Kevin Wolff egalisierte (31.), Fried hatte vorbereitet. Patrick Lahme brachte Halen nach einer flachen Hereingabe von Michael Beuke in Führung (51.), Wolff scheiterte 60 Sekunden später am Pfosten. Nach Gelb-Rot für die Gäste (72.) ging es mit zehn gegen zehn weiter, bis Halens Björn Jansson wegen Meckerns ebenfalls die Ampelkarte erhielt (86.). In der Nachspielzeit stand Wolff ein zweites Mal der Pfosten im Weg.

Eintracht Mettingen - SC Dörenthe 1:2 (1:1): Mettingen vergab früh zwei Hochkaräter. Danach war der Schwung dahin, mit Ausnahme eines schönen Angriffs über die linke Seite von Florian Lagemann, der die Kugel flach hereingab und in Nicolas Reimann den passenden Abnehmer fand (30.). Mit dem Pausenpfiff kam Dörenthe sehenswert zum Ausgleich. Durch einen überragenden Spielzug und einen Volleyschuss gingen die Gäste in Front (49.). Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore mehr.

Arminia Ibbenbüren II - SV Büren 2:2 (2:2):In Abwesenheit von Büren-Coach Marcel Czichowski, der durch Kai Hartmann vertreten wurde, fielen alle Treffer in den ersten 45 Minuten. Den Anfang machten die Gastgeber (16.). Büren antwortete sechs Minuten später in Person von Luca Riehemann, der mit einem Flachschuss erfolgreich war. Nach dem erneuten Rückstand (41.), glich Schlegel per Foulelfmeter wieder aus (45.). Die Ibbenbürener hätten insgesamt den größeren Willen gezeigt und sich den Punkt verdient, so Hartmann.

Eintracht Mettingen II - Falke Saerbeck 2:7 verdient(2:3):Die frühe Führung der Falken (4.) glich Alexander Schoppe mit einem Flachschuss aus 16 Metern aus (14.). Nach zwei weiteren Gegentoren (20. und 43.) verkürzte Tilo Fluchtmann mit einer verunglückten Flanke (45.). Sekunden nach Wiederbeginn schlug Saerbeck erneut zu, spätestens nach dem 2:5 (52.) war die Partie entschieden.