Schwerstarbeit hatte die Defensive des SC Velpe Süd, hier mit Torwart Marian Strunk (links ud Christoph Bußmann (Mitte) beim 6:7 gegen Bürens Zweitvertretung um KristosSchönfeld (Nr. 11) zu verrichten. Foto: Rolf Grundke

Westerkappeln. Für Westfalia Westerkappeln hat es in der Kreisliga B1 trotz eines Sieges nicht zum Aufstieg gereicht, weil auch Ligaprimus Lienen gewonnen hat. Der SC Halen II steigt in die Kreisliga C ab. In der Kreisliga B2 hat die U23 der Sportfreunde Lotte die Vizemeisterschaft durch einen späten Gegentreffer im Spitzenspiel bei Teuto Riesenbeck knapp verpasst. In Torlaune präsentierten sich Velpe und Büren II im direkten Duell.