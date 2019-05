Lotte. Der SV Büren peilt in der kommenden Spielzeit den Angriff auf die oberen Plätze in der Kreisliga A an. 13 neue Spieler verstärken ab Sommer den Kader der ersten Herrenfußballmannschaft, neun davon kommen von anderen Vereinen, die übrigen vier aus dem eigenen Klub. Unter den Neuverpflichtungen sind sechs junge, talentierte Brasilianer. Auch der Trainerstab wird erweitert.

Wir haben in der jüngeren Vergangenheit mit vielen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Deshalb stellen wir uns zur neuen Saison breiter auf. Wir werden aus einem Pool von 50 Spielern zwei Mannschaften bilden", sagt Bürens Trainer Marcel Czichowski. Bis zum Start der Saison 2019/20 werde sich zeigen, wer in der ersten und zweiten Mannschaft spielen werde. Das Grundgerüst stünde zwar bereits, aber die Besetzung könne sich während der Vorbereitung punktuell sicher noch ändern, kündigt Czichowski an. Um alle Spieler im Blick zu behalten, laufen die Trainingszeiten der ersten und zweiten Mannschaft parallel.

Neben U19-Spieler Carl Gründel, der eigentlich noch ein Jahr in der Jugend spielen könnte, stoßen Felix Kijewski, Dennis Kükenbrink, und Alexander Schellenberg aus der aktuellen Zweiten zum Kader der Ersten hinzu, die durch das überraschende 2:1 beim Tabellenzweiten SC Halen jüngst den Klassenerhalt in der Kreisliga A endgültig unter Dach und Fach gebracht hat.

Erfahrung in höheren Klassen gesammelt

Daneben verstärken neun externe Neuzugänge das Team. Der bekannteste von ihnen ist sicherlich Marco Schneider, der von Ligakonkurrent SV Halverde nach Büren wechselt. Schneider, der vor einigen Jahren in der Regionalliga für die ersten Mannschaft der Sportfreunde Lotte aktiv war, soll den Angriff beleben. Patrick Klug trug in der Jugend bereits das Trikot des SV Büren und spielte früher für den VfL Osnabrück in der Junioren Bundesliga. Aktuell kickt er beim SC Melle 03 in der Landesliga. Frieder Schröder, derzeit aktiv beim VfR Voxtrup, klopft mit seinem Team schon zum zweiten Mal an das Tor zur Landesliga. Das Trio verfügt also über Erfahrung in höheren Ligen und soll diese an das junge Czichowski-Team weitergeben. "Die Jungs passen richtig gut in unseren Kader und bringen unsere jungen Spieler weiter", ist der Trainer überzeugt.

Darüber hinaus hat sich der Klub die Dienste von sechs jungen, talentierten Brasilianern gesichert. Den Kontakt zu Gabriel Moscardini, der die Spieler vermittelte, stellte Henriyk Makowski her, Czichowskis aktueller Co-Trainer. Beide kannten sich aus gemeinsamen Zeiten beim TuS Bad Rothenfelde. Die Brasilianer hätten im Probetraining überzeugt, so Czichowski, der sich umgehend auf die Suche nach Unternehmen begab, die Partnerschaften übernehmen, um den Spielern einen festen Wohnsitz und einen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Der Spielball liege nun bei der Gemeinde, die sich um Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis kümmere, sagt Czichowski, der mit seinem Team auch in der kommenden Saison das Spiel aktiv gestalten will. "Wir wollen fußballerische Lösungen finden und insbesondere die jungen Spieler weiterentwickeln", so der Coach.

Videoanalysen der Spiele

Helfen soll dabei künftig Mariyan Nunev, derzeit Hauptverantwortlicher des SC Halen II, der künftig den Trainerstab der Bürener erweitert. Seine Aufgabe ist vor allem die Aufzeichnung der Spiele und die entsprechende Analyse. Nunev soll pro Partie ein etwa zehnminütiges Video zusammenstellen und für die Taktikschulung die wichtigsten Szenen heraussuchen. Eine am Flutlichtmast angebrachte Kamera nimmt das Geschehen aus etwa zehn Metern Höhe auf. "Wenn die Jungs sich und ihr Verhalten auf dem Platz selbst sehen, nehmen sie die Tipps am besten an", sagt Czichowski.