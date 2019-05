Lotte. Über 100 Kinder der Bürener Regenbogenschule haben mit viel Spaß viel gelernt über Artenvielfalt Naturschutz und bedrohte Tiere. Das Figurentheater Hille Puppille zeigte das Stück „Wok, Wok, Wok“

Schulleiterin Ute Thomas freute sich, am Freitagnachmittag so viele Schüler in die Turnhalle gekommen waren, um das tolle Theaterstück, das die Offene Ganztagsschule (OGS) organisiert hatte, zu sehen.

Die Idylle trügt

Eine idyllische Atmosphäre mit bunten Blumen, Vogelgezwitscher und Wasserrauschen hatten Hille und Klaus Menning auf ihre kleine Bühne gezaubert. Doch der Schein trog. Tiere, die vom Aussterben bedroht oder sehr zurück gegangen sind, spielten die Hauptrollen in dem Theaterstück.

Trüber Teich

Knoblauchkröte Käthe zählte verzweifelt die Eier an den Laichschnüren und ließ ihren Laut „Wok, Wok, Wok“ hören. Im verschmutzten Tümpel entwickelte sich der Laich nicht gut. Die Uferschwalbe Susi war erschöpft vom Füttern ihrer Jungen und klagte: „Die Mücken am Teich schmecken wie Stinkbomben.“ Wildbiene Hanni glaubte, dass Wildblütennektar helfen könne, aber die Wildblumen beschwerten sich über die Gülle, die auf sie niederregnet war. Libelle Henry konnte ihre Schönheit im Wasserspiegel des trüben Teiches nicht mehr erkennen. Sir Alfred, die gemütliche Schlingnatter, verabscheute den Gestank des Wassers und Fischotter Otto die lauten Trecker, die seinem Lebensbereich viel zu nahe kamen.

Müll und Gestank

Otto versuchte, dem Gestank auf Grund gehen, tauchte ab und förderte jede Menge Müll ans Ufer, doch der Gestank blieb. „Da ist wohl Gülle in den Teich geflossen!“, waren sich alle einig und schimpften: „Die Menschen sind ein Problem. Wenn die so weitermachen, werden wir immer weniger!“, ängstigte sich die Kröte.

Nach vorne schauen

Sir Alfred sah schwarz für die Zukunft, aber die Schwalbe meinte, dass viele Menschen kapiert hätten, dass sie was ändern müssen und es auch schon täten: „Sie lassen Blumen wachsen, bauen Insektenhotels, und die Bauern machen auch es gut, wenn sie mehr Ackerrand für Wildblumenstreifen stehen lassen. Also, lasst uns nach vorne schauen!“

Wege zur Vielfalt

Das Theaterstück "Wok Wok Wok" ist entstanden als Auftragsarbeit des Projektes „Wege zur Vielfalt – Lebensadern auf Sand“ und wurde innerhalb des Projektgebietes mehr als 50 Mal in Grundschulen aufgeführt, berichteten Hille und Klaus Menning. Sie schenkten jedem Kind ein kleines Magazin, in dem sie die Hauptdarsteller und Wichtiges über die echten Tiere nachlesen können.

Zur Sache Verbundprojekt „Wege zur Vielfalt – Lebensadern auf Sand“ ist ein Verbundprojekt des Kreises Steinfurt mit den Biologischen Stationen Kreis Steinfurt und Zwillbrock, der Naturschutzstiftung des Landkreises Emsland, dem Landkreis Grafschaft Bentheim, der Stadt Lingen und der Uni Münster. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW und durch das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.