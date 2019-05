In Lotte hat die Osnabrücker Niederlassung der Koopmann-Gruppe nach Stationen in Georgsmarienhütte und Wallenhorst jetzt eine neue Heimat gefunden. Darüber freuen sich (von links): Ralf Schwarberg, Joana Watermeyer, ,Lothar Koopmann und Bürgermeister Rainer Lammers. Foto: Angelika Hitzke

Lotte. 2008 in Georgsmarienhütte gegründet, 2013 nach Wallenhorst umgezogen, wo es 2017 schon wieder zu eng wurde – die Entwicklung der Osnabrücker Niederlassung des Energie- und Elektrotechnikdienstleisters Koopmann mit Stamsitznin Cloppenburg ist eine Erfolgsgeschichte. Jetzt hat sie eine neue Heimat in Lotte gefunden. Die Eröffnung im Gewerbegebiet Pätzkamp wurde am Freitag mit rund 140 Gästen und einer Hausmesse gefeiert.