Projekt "Taki macht`s klar" an der Grundschule Wersen

Musiker Hans-Martin Prolingheuer hat eine Idee und baut eine bunte Holz-Giraffe, die wertvolle Eigenschaften aller Freunde von Giraffe Taki in sich trägt und die somit in Konfliktsituationen helfen können. Foto: Erna Berg

Lotte. Das Taki-Team mit Giraffe, Nilpferd, Schildkröte, Erdmännchen und Liedermacher besuchte am Freitag, 24. Mai, die Grundschule Wersen und zeigte den Schülern in einem spannenden Theaterstück, wie sie brenzlige Situationen meistern oder sich erfolgreich in Konflikten verhalten können.