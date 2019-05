Lotte. Wer am Sonntag verhindert ist und bei der Europawahl am 26. Mai per Briefwahl abstimmen will, kann noch bis Freitag, 24. Mai, 13 Uhr, im Lotter Rathaus einen Wahlschein mit Briefzustellung beantragen.

Am einfachsten geht das online auf der Homepage der Gemeinde über den Button "Briefwahlunterlagen online". Da insgesamt 40 Parteien zur Wahl stehen, ist der Stimmzettel fast einen Meter lang.

Wer nicht die Online-Variante nutzt, sondern die Briefwahl auf dem klassischen Postweg nutzen will, muss sich sputen: Wegen der Postlaufzeit sollte der rote Wahlbrief spätestens am Donnerstag, 23. Mai, abgeschickt werden, um ein rechtzeitiges Eintreffen sicherzustellen. Er kann aber auch direkt im Rathaus in die Urne geworfen werden. Von der Möglichkeit der Briefwahl, so berichtet Lottes Hauptamtsleiterin Petra Tepe auf Nachfrage, haben bisher schon 1152 Wahlberechtigte Gebrauch gemacht – deutlich mehr als sonst.

Wahlberechtigung

Berechtigt zur Wahl der Abgeordneten für das Europäische Parlament aus der Bundesrepublik Deutschland sind alle, die am Wahltag die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union (EU) besitzen, das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten, die nicht vom aktiven Wahlrecht zum EU-Parlament ausgeschlossen sind und in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind.

EU-Ausländer, die versäumt haben, den erstmaligen Eintrag ins Wählerverzeichnis rechtzeitig zu beantragen – die Frist bist bam 5. Mai abgelaufen – , dürfen nur in ihrem Heimatland wählen.

Wahlbezirke

Mit dem Briefwahlbezirk gibt es diesmal nur neun Wahlbezirke in Lotte. Bei den Europawahlen 2014 und 2009 waren es 15. Vier der diesmal acht statt 14 Wahllokale, nämlich die Ratsstuben Wersen (Bezirk 2), die DRK-Begegnungsstätte Bringenburg (Bezirk 3), die Regenbogenschule Büren (4) und die Elly-Heuss-Begegnungsstätte Büren (5), sind barrierefrei zugänglich. Weitere Wahllokale sind die Awo-Kita Halen (1), das Haus Hehwerth (6), die Grundschule Lotte (7) und die Gaststätte Urban (8).

Gewählt werden kann dort am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. In den Wahlbenachrichtigungen sind der Wahlbezirk und der Wahlraum, in dem die Stimme abzugeben ist, angegeben. Neben der Wahlbenachrichtigung ist ein amtlicher Personalausweis oder Reisepass beziehungsweise gültiger Identitätsausweis für Unionsbürger mitzubringen. Jeder Wähler hat eine Stimme.

Neue Parteien

Auf dem Stimmzettel stehen diesmal 16 Wahlvorschläge mehr als noch bei der Europawahl 2014. Unter den insgesamt 40 Parteien, die sich zur Wahl stellen, sind einige Neulinge, wie zum Beispiel Volt, eine pro-europäische Bürgerbewegung, "Die Humanisten", die sich selbst als "rational-liberale Partei der Moderne§ bezeichnen, oder die Partei für Gesundheitsforschung. Da es bei der Europawahl keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, haben auch solche Kleinparteien die Chance auf einen Sitz im EU-Parlament. (Weiterlesen: Das sind die Programme der Parteien)

Bei der vorherigen Europawahl 2014 war die Wahlbeteiligung in NRW mit 52,3 Prozent die dritthöchste aller Länder der Bundesrepublik Deutschland. Die CDU/CSU blieb sowohl in Deutschland insgesamt (35,5 Prozent als auch in NRW (35,6 Prozent die stärkste politische Kraft.

2014 SPD vor CDU

Während im gesamten Kreis Steinfurt die Christdemokraten die relative Mehrheit bekamen, hatte in der Gemeinde Lotte die SPD mit 38,5 Prozent die Nase vor der CDU mit 33,8 Prozent. Die Grünen erhielten 9,4 Prozent, die FDP 3,3 Prozent und die Linke 5,1 Prozent der Stimmen. Die Piraten kamen 2014 auf 1,3 Prozent, die Tierschutzpartei auf 0,9 Prozent. Es gab 10 581 Wahlberechtigte in Lotte und 5200 gültige Stimmen, was einer Wahlbeteiligung von 49,9 Prozent entspricht.

Fünf Jahre zuvor, bei der Europawahl 2009, hatte die CDU mit 37,4 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von der SPD mit 32,1 Prozent, den Grünen mit 10,4 Prozent und der FDP mit 10,5 Prozent. Die Linke kam damals auf 4,5 Prozent, sonstige Parteien auf 5,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 4271 gültigen Stimmen bei 10 307 Wahlberechtigten bei 41,7 Prozent.