Der scharfkantige Absatz gefährdet Pkw- und Fahrrdreifen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. In Alt-Lotte gibt es an der Tecklenburger Straße eine Brücke über die A30, die seit einigen Wochen wegen Bauarbeiten für Pkw gesperrt ist. Auch wer mit dem Rad unterwegs ist, sollte absteigen, weil man den Fahrradmantel beschädigen könnte. Warum liegt die insgesamt rund 70000 Euro teure Baustelle so lange still?