Lotte. Der Alt-Lotter Jugendtreff Bansen hat Ende Mai und im Juni noch einige Höhepunkt im Programm zu bieten. Das Angebot an Ausflügen und Aktionen reicht von der Arche Alfsee bis zum Besuch der Sommerrodelbahn.

Doch zunächst geht es schon am morgigen Freitag, 24. Mai, von 16 bis 2045 Uhr zum Nachtschwimmen ins Aaseebad Ibbenbüren. Rutschen, Wellen und eine Menge Spaß im Wasser erwarten die Teilnehmer, die jedoch mindestens acht Jahre alt und gute Schwimmer (mindestens Seepferdchen, besser Bronze) sein müssen. Das Schwimmbad ist nämlich zu groß, um eine permanente Beaufsichtigung zu gewährleisten. Anmeldung bis zum 23. Mai; Kostenbeitrag 5 Euro.

Soccerturnier mit dem "JoyZ"

Kisten, Tabletts, Schalen oder Blumenkörbe mit Serviettentechnik und Glitzer aufpeppen können Acht- bis Zwölfjährige am Montag, 27. Mai, von 15.30 bis 18 Uhr (Kostenbeitrag: 2 Euro). Gleich zwei Attraktionen bietet der Mittwoch, 29. Mai. Für beide muss man sich bis zum 27. anmelden: Von 15 bis 18 Uhr geht es für alle ab der 1, Klasse zu Sommerrodelbahn und zum Märchenwald (5 Euro). Für Jungs ab 12 Jahre startet um 16.30 Uhr der Soccercup „Only Boys“, ein Turnier mit dem "JoyZ" Westerkappeln (3 Euro).

Von Donnerstag, 30. Mai, bis Montag, 10.Juni, ist der Lotter Jugendtreff Bansen geschlossen. Weiter im Programm geht es am Dienstag, 11. Juni, um mit einer Zugfahrt zum Allwetterzoo in Münster (ab acht Jahre, Kostenbeitrag zwölf Euro). Start am Bansen ist um 8.40 Uhr, Rückkehr um 17.45 Uhr. Dafür muss man sich bis zum 27. Mai anmelden.

Neues Graffiti für die Wand

In der Flohkiste am Mittwoch, 12. Juni, von 15.30 bis 17.30 Uhr können Erst- bis Drittklässler im Bansen lesen, rätseln, spielen und Spaß haben zum Thema "Sommerurlaub und Koffer packen". Außerdem gibt es selbst gemachtes Eis. Am Freitag, 14. Juni, ab 15.30 Uhr wird im Kulturrucksackprojekt Graffiti eine Wand im großen Saal des Jugendtreffs mit einem neuen Motiv besprüht. Für diese Aktion, die für Jugendliche von 10 bis 14 Jahren gedacht ist, sind wegen der begrenzten Teilnehmerzahl Anmeldungen bis zum 29. Mai erforderlich.

Marmelade kochen und Hefezopf backen stehen am Montag und Mittwoch, 17. und 19, Juni, jeweils ab 15.30 Uhr auf dem Programm. An Fronleichman (Donnerstag, 20. Juni) führt ein Ausflug von 13 bis 19 Uhr ins Museumsdorf Cloppenburg. Die Teilnahme kostet sieben Euro einschließlich Eintritt, Führung und Brot backen; Anmeldung bis zum 17. Juni.

Tierische Erlebnisse

Ebenfalls bis zum 17.Juni werden die Anmeldungen für die Tour zur Arche Alfsee und zum Kinderautoland entgegen genommen. Für zwölf Euro können alle ab der 2. Klasse von 14.30 bis 20 Uhr eine aufregenden Nachmittag im Haustierpark mit Streichelgehege und Fahrspaß in Kinderautos auf einem mehrere hundert Meter langen Rundkurs erleben.



Eine Fuchsjagd durch den Wald am Mittwoch, 26. Juni, ab 15.30 Uhr für Erst- und Zweitklässler und Basketball in der Turnhalle am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr für über Zehnjährige beschließen den Juni.

Highlights bis zum 11. Juli sind der Besuch beim Tierschutzverein "Arche4Dogs" gleich zum Monatsanfang (1. und 5. Juli), der Regenmacher-Nachmittag am 3. Juni mit Schnupper-Trefföffnung von 15 bis 17.30 Uhr, Boßeln und Grillen in Osterberg am 8. Juli und der Domino-und Memory-Nachmittag am 10. Juli. Am 11. Juli ist dann der letzte offene Treff vor den Sommerferien, bevor der Bansen bis zum 9. September schließt.

Anmeldungen für den Ferienspaß

Reguläre Öffnungszeiten sind montags von 15 bis 20.30 Uhr, dienstags von 15 bis 19.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 21 Uhr, Bürozeiten und BuT-Sprechstunden montags und mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr. Anmeldungen für das Ferienprogramm der Gemeinde Lotte werden vom 24. bis 27. Juni entgegen genommen.