Auch nach einer halben Stunde Wartens standen die Zuggäste mit Galgenhumor auf dem Halener Bahngleis. Foto: Dirk Havermeyer

Lotte. Rund 20 Personen warteten am Samstag auf dem Bahnhof in Lotte-Halen vergeblich auf die Nordwestbahn. Das trübte deren Vorfreude auf die Maiwoche in Osnabrück, zu der sie in der Regionalbahn 58 um 18.22 Uhr starten wollten. Wieso gab es weder Lautsprecherdurchsagen noch Lesbares für die Fahrgäste?