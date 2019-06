Einen Markt für Trödel und mehr organisieren Sonja Kellner (von links), Steffi Laskowski und Sabine Horstmann. Sicher ist auch etwas Neues für Klein-Luke dabei. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Lange her ist der letzte Floh- und Trödelmarkt in Alt-Lotte. Am Sonntag, 16. Juni gibt es wieder einen, und zwar einen privat organisierten auf dem Festplatz zwischen Cappelner Straße und Torfkuhlenweg. Was genau ist zu beachten?