Max Koslow (Nr. 8) erzielt hier eines der schnellesten Tore für Westerkappeln. Gegner Riesenbeck IV hatte beim 10:0-Kantersieg der Westfalia nicht den Hauch einer Chance. Foto: Rolf Grundke

Lotte. Die dritte Mannschaft der Sportfreunde Lotte spielt nach einem 3:0-Heimsieg über Teuto Riesenbeck III auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B. Der SC Halen II hat nach einem 3:3 in Schale dagegen nur noch theoretische Chancen auf den Ligaerhalt. Die Meisterschaft in der Kreisliga B1 entscheidet sich derweil erst am letzten Spieltag. In der Kreisliga B2 hat Lottes U23 noch die Chance auf die Vizemeisterschaft, Westfalia Westerkappeln II steigt ab.