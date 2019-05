Kevin Wolff (Nr. 10) erzielte seine Saisontore 34 und 35 beim 6:1-Erfolg seines SC Halen beim BSV Brochterbeck. Foto: Rolf Grundke

Lotte. Der SC Halen hat durch einen 6:1-Erfolg in Brochterbeck die Chance auf die Vizemeisterschaft in der Kreisliga A gewahrt. Die hat auch noch Eintracht Mettingen nach einem 3:1-Sieg in Halverde. Hörstel steigt in die Bezirksliga auf, Brochterbeck und mit hoher wahrscheinlichkeit auch Halverde in die Kreisliga B ab.