Lotte. Mit einem Schützenumzug zum Abholen der Majestäten starteten die Halener Schützen am Sonntagnachmittag in den Endspurt ihrer drei tollen Tage.

Begleitet vom Spielmannszug Velpe marschierten die Grünröcke vom Schützenhaus aus über die Achmerstraße, den Niederseester Weg bis zum Hünenweg. Dort war der Hofstaat abzuholen, um dann über den Schanzenweg, Zum tiefen Reck und Ossenmoor zurück zum Vereinsheim zu marschieren. Überall auf der Strecke standen Anwohner Spalier, um die Majestäten und Schützen zu begrüßen.

Erste Station des Umzugs war ein Haus an der Achmerstraße. Hier wurden Kinderkönig Komron Niyozov und Kinderkönigin Amelie Klabisch zusammen mit dem Adjutantenpaar Kiyan Niyozov und Samira Feraj, begleitet von einem Ständchen des Spielmannszugs Velpe, abgeholt.









Geplant war, den Hofstaat um König Bernhard und Königin Sigrid Eitmann, begleitet von den Adjutantenpaaren Angelika und Reinhold Bunten sowie Karin und Wolfgang Wiggers mit einer geschmückten Pferdekutsche abzuholen. Eines der Pferde scheute aber, sodass der Kutschenchauffeur unverrichteter Dinge seine Heimfahrt antrat. Daher musste der Hofstaat in diesem Jahr mit dem gemeinen Schützenvolk aus Halen einfach zu Fuß mitmarschieren.





Am Schützenhaus begrüßte die stellvertretende Vorsitzende Angelika Pawela als Ehrengäste den stellvertretenden Kreisschützenvorstand Thomas Kasten, den Europaabgeordneten Markus Pieper und den Bürgermeister Rainer Lammers. Nach einer Gedenkminute zur Ehrung verstorbener Mitglieder konnte Thomas Kasten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vornehmen. Kasten freute sich über das aktive Schützenleben in Halen und appellierte an alle Schützen, es den zu Ehrenden nachzumachen und dem Verein lange treu zu bleiben. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Gerhard Steinbrink, Katharina Leuch, Nina Kosater, Helga Greten und Benjamin Beiderwellen. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft blickt Egbert Wiggers zurück. Alle erhielten eine Ehrenurkunde.









In seinen Grußworten stellte Bürgermeister Rainer Lammers erst einmal fest: „Der Schützenverein Halen ist fest in weiblicher Hand. Vielleicht ist das der Garant für den Erfolg?“ Die Anwesenheit des Europaabgeordneten griff Lammers gleich auf, um einen dringenden Appell an alle Anwesenden zu richten, der da lautet: "Geht nächsten Sonntag zur Wahl. Seine Stimme anzugeben ist dieses Mal besonders wichtig.“









Lammers lobte die Renovierung des Schützenhauses durch sehr viel Eigenleistung im Verein. „Dafür geben wir gerne als Gemeinde unsere finanzielle Unterstützung.“ Weiterhin führte Lammers aus, dass der Verein mit seinem Mitwirken am dörflichen Leben und seiner kulturellen Gestaltung mithilft, dass in Halen noch eine echte Heimat geboten wird. Er lobte den Verein mit den Worten: „Ihr leistet gute Arbeit. Für die Zukunft wünschen wir euch weiterhin gutes Gelingen“.