Lotte. „Es war ein erfolgreiches Jahr. Wir haben neuen Wind ins Schulleben gebracht“, resümierte die Fördervereinsvorsitzende Nadja Erkes zufrieden beim Jahrestreff in der Alt-Lotter Grundschule. Kreatives Engagement behält der umbesetzte Vorstand jedenfalls bei.

Für die Präsenz beim Tag der offenen Tür hatte Nadja Erkes ein erfreuliches Fazit parat: „Ich bin sicher, dass der eine oder andere dabei war, der den Verein unterstützen wird.“ Auch den „Winterzauber“ wird es wieder geben, denn nach dem großen Weihnachtskonzert mit Beteiligung aller Klassen gab es viele positive Rückmeldungen. Die kommissarische Schulleiterin Magdalena Dassau hoffte, dass sich das jährliche Adventskonzert etablieren wird.

Mischpult, Mikro und Projekte

Über die Anschaffungen des Vereins zur Unterstützung des Schulgeschehens berichtete Kassenwart Christian Peußner. So schaffte der Verein ein Mischpult und ein Mikrofon an, förderte das regelmäßige Projekt „Mein Körper gehört mir“ mit 1000 Euro, den Trommelzauber mit Johnny Lamprecht und das Schülertheater.

Das durchaus erfreuliche Kassenplus kam maßgeblich durch die Cafeteria beim „Winterzauber“ zustande, zudem mithilfe der Spende aus der Klassenkasse der 4b, die die Schule verließ, und Spenden von Kreditinstituten. „Das Geld verwenden wir zum Teil für das Zirkusprojekt“, erklärte Peußner.

Amtswechsel im Vorstand

Bei den folgenden Wahlen für je zwei Jahre wechselte Katrin Huesmann, zuvor stellvertretende Vorsitzende, in die Position von Kassenwart Peußner. Er schied nach sechseinhalb Jahren aus, weil er bald kein Kind mehr an der Grundschule hat. Jeanette Kutz ist nun als stellvertretende Vorsitzende neu im Vorstand, Schriftführerin bleibt Bianca Solinsky.

Einstimmig votierten die wenigen anwesenden Mitglieder für die Förderung des Selbstbehauptungsprojekts „Taki“ in diesem Jahr und dafür, dieses alle zwei Jahre aufzufrischen. Das geschieht im Wechsel mit „Mein Körper gehört mir“.

300 Euro für Schülerbücherei

Auf der Wunschliste von Magdalena Dassau standen mobile Lautsprecherboxen mit Ständern für die Musikanlage. Das befürwortete die Versammlung ebenso wie den Wunsch, die Schülerbücherei zu aktualisieren. 300 Euro für Lesefutter stehen nun bereit. Folgende Tipps der kommissarischen Schulleiterin notierte die Gruppe zudem: „Wenn ich gute Bücher günstig kaufen möchte, schaue ich auf der Homepage von ,Medimops‘. Bücher verkaufe ich auf der Plattform von ,Momox‘.“

Anzeige Anzeige

Aktuell befasst sich der Verein mit dem zirkuspädagogischen Projekt, das in der nächsten Woche die Akteure vom Zirkus „Toussini“ in die Turnhalle bringen. In den Aufführungspausen am Freitag, 24. Mai, bieten die Förderer Stärkungen an.





Zur Sache Termine mit Beteiligung des Fördervereins Zirkusaufführungen, Freitag, 24. Mai, 14 und 16 Uhr; Völkerballturnier, 8. Juli; Einschulung, 29. August; Tag der offenen Tür, 28. September, 10 bis 12 Uhr; Winterzauber, 13. Dezember.