Lotte. „In Lotte sind heute nur noch halb so viele Kinder und Jugendliche in den Sportvereinen aktiv wie noch vor zehn Jahren,“ sagte Gerd Sies, Vorsitzender des SC Halen und stellte damit eine interne Untersuchung der Sportvereine in Lotte vor.

Es rief die Verantwortlichen aus Sport und Politik auf den Plan, von denen viele sich bestärkt fühlten, als sie mit dem Gemeindesportverband (GSV) einen „Verein gegen die Vereinsmeierei gründeten“ wie es der Vorsitzende des SV Büren Christian Kroll lapidar ausdrückte.

Gemeindesportverband verbessert die Kooperation

Denn als eine Konsequenz aus dieser erschreckenden Nachricht zogen die Sportvereine die Erkenntnis, weniger auf Konkurrenz als vielmehr auf Kooperation zu setzen. Ein Beispiel für gelungene Kooperation gibt es in der Form, dass Mitglieder der Sportfreunde diverse Angebote des TuS Lotte kostenlos nutzen können, so wie auch umgekehrt. Genau so kooperieren der SC Halen und der SV Büren.

„Damit verhindern wir, dass sich unsere Vereine gegenseitig die Mitglieder abwerben,“ erläuterte Gerd Sies, der auch Präsident des GSV in Lotte ist, diesen Beitrag zum fair play.

Auch andere Tätigkeiten, wie die gemeinsame Anschaffung von Sportgeräten und die Terminvergabe für die knapp bemessenen Zeiten in den Sporthallen sind vier Jahre nach der GSV-Gründung verbessert worden. Außerdem verfolgen die Vereine gemeinsam das Ziel, Kinder und Jugendliche durch Kooperationen mit Kindergärten und Schulen für sportliche Aktivitäten zu gewinnen.

Das sei natürlich dann ad absurdum geführt, wenn Eltern durch das kostenlose, hoch qualifizierte Angebot der Übungsleiter in den Schulen, ihre Kinder im Sportverein abmeldeten, erzählte Christian Kroll.

Überhaupt sähen viele Menschen den Sportverein heute eher als Dienstleister, denn als ihren Verein, was soweit gehe, dass Eltern für ausgefallene Trainingsstunden Beiträge zurückforderten. Das gehe natürlich angesichts der enormen Kosten, die den Sportvereinen durch die Ausbildung von Übungsleitern und der Instandhaltung ihrer Anlagen entstehen gar nicht, berichtete Kroll.

Wie notwendig die Sportvereine sind, zeigt beispielhaft die Studien der Gemeinschaftsinitiative „Fit sein macht Schule,“ unter 20.000 Grundschulkindern in Deutschland. Demnach ist seit 1995 die körperliche Fitness bei Jungen um 20 Prozent und bei Mädchen sogar um 26 Prozent zurückgegangen. Dabei sind sportlich aktive Kinder doppelt so leistungsfähig wie sportlich inaktive Kinder.



Keine neue Erkenntnis, denn wenn man in die Chroniken der Lotter Sportvereine schaut, dann stellt man fest, dass bei den Anfängen des organisierten Sports in Lotte der 20er Jahre, oft Lehrer zu den Initiatoren gehörten.

Also geht es in Lotte zurück zu den Wurzeln? Sicherlich nicht, obwohl es sich lohnt, in den Annalen nachzulesen, wie zunächst in Lotte der Schlagball als Sport populär wurde, und wie es den damaligen Pädagogen gelang, Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern. Doch haben sich die Bedingungen heute grundlegend geändert. Ganztagsschule, verändertes Freizeitverhalten und fehlende Vorbilder macht die oben genannte Studie als Ursache für zunehmendes sportliches Desinteresse aus. Was aber zumindest die Verantwortlichen in Lotte nicht gelten lassen wollen ist eines: „unzureichende Sportangebote im Lebensumfeld.“

Gemeinde vor sportlichem Kraftakt

Im Gegenteil, der Bau einer neuen Dreifachsporthalle, die Idee eines Sportparks und die Instandhaltung exzellenter Anlagen, wie die Tartanbahn in Halen, zeigen große Anstrengungen der Gemeinde. Hinzu kommen Kreativität und Engagement der Vereine bei der Suche, nach dem Besonderen.

„Das Wichtigste dabei ist die Gewinnung von Übungsleitern,“ erzählte Heinz Budke, der bei den Sportfreunden Lotte für den Breitensport verantwortlich ist. Neben guten Ideen geht es also vor allem darum, Menschen zu finden, die diese auf möglichst hohem fachlichem Niveau umsetzen, ob als Trainer einer Fußball- oder Volleyballmannschaft, als Übungsleiter im Gesundheitssport oder als Anleiter beim Lauftraining, Schwimmen und sportlichen Aktivitäten mit Kindern.

Rund um den Sport wird unsere kleine Serie „Unser Sportverein“ in den nächsten Wochen in loser Reihenfolge die Lotter Sportvereine durchleuchten. Dabei wird der Leser neue Sportarten ebenso kennenlernen wie das Vereinsleben beim SV Büren, dem SC Halen, den Sportfreunden Lotte und dem TuS Lotte.

Zur Sache Wie werde ich Übungsleiter im Sportverein? Die Übungsleiter sind für die Sportvereine die wichtigsten Mitarbeiter. Je kreativer sie das Training oder die Übungseinheit gestalten, desto mehr Spaß haben die Mitglieder am Sport und bleiben dabei, entwickeln sich weiter und kommen im idealen Fall sogar auf die Idee, selbst eine Lizenz als Übungsleiter zu erwerben. Der einfachste Weg dahin ist der, bei einem Sportverein sein Interesse dafür anzumelden. Oft beginnt man dann als Assistent oder Sporthelfer in einer Abteilung des Sportvereins, der für geeignete Kandidaten dann auch die Kosten der Ausbildung, die zum ersten Lizenzerwerb ca.420 Euro betragen, übernehmen kann. Die Ausbildung verläuft in unterschiedlichen Modulen, beginnend mit dem Basismodul, das dreißig Lerneinheiten umfasst. Entscheidet man sich dann zum Beispiel für den Übungsleiterschein im allgemeinen Breitensport, folgt das erste Aufbaumodul, das 90 Lerneinheiten umfasst. Erst dann erhalten die Teilnehmer die Lizenz zum selbständigen Leiten einer Gruppe. Für die Tätigkeit als Übungsleiter zahlen die Vereine eine Aufwandsentschädigung. Diese ist bis zu 2400 Euro im Jahr Steuer- und Sozialversicherungsfrei und ist kombinierbar mit einem Minijob, so dass man auf eine steuerfreie Verdienstgrenze von 650 Euro monatlich kommen kann. Informationen finden Sie u.a. auf folgenden Internetseiten: www.qualifizierung-im-sport.de www.minijob-zentrale.de