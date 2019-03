Zwei Männer begehen Raubüberfall auf Friseursalon in Lotte CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht aktuell nach zwei unbekannten Männern, die am Freitagmorgen einen Friseursalon in Lotte überfallen haben. Symbolfoto: Michael Gründel

Lotte. Ein Friseursalon in der Bahnhofstraße in Lotte ist nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen von zwei bislang unbekannten Männern überfallen worden.