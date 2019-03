Gute Gespräche und Kontakte bei Fuchs und Sanders in Alt-Lotte CC-Editor öffnen

Beeindruckt von den Erklärungen Helmut Beermanns (vorn, Dritter von links) und von der Höhe der Regale sind die Lotter Unternehmerfrühstücksgäste in der Halle von Fuchs und Sanders. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Fürs elfte Lotter Unternehmerfrühstück am Donnerstag gewann die Lotter Verwaltung die Firmenleitung des Schraubengroßhandels Fuchs und Sanders in Alt-Lotte als Gastgeber. Kaffee, Kuchen und mehr gibt es heute am Osnabrücker Standort der Unternehmensgründung, wie die rund 70 Gäste erfuhren.