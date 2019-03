Lotte. Der SV Büren hat am vergangenen Mittwoch sein Nachholspiel in der Kreisliga A gegen Schlusslicht Eintracht Mettingen II mit 4:1 gewonnen. Auch für erste Mannschaft von Eintracht Mettingen gab es keine Punkte. Nach elf ungeschlagenen Partien gab es ein 1:2 bei der wiedererstarkten Mannschaft von Brukteria Dreierwalde.

SV Büren - Eintracht Mettingen II 4:1 (1:1)

In Halbzeit eins hatte Büren zwar mehr Ballbesitz, wirkte aber pomadig und bekam kaum Tempo ins Spiel. Mettingen konzentrierte sich aus einem 4-2-3-1 heraus zunächst auf die eigene Defensive, setzte in der 11. Minute aber einen Konter, den Kevin Burbrink per Fernschuss zur Führung abschloss. Der Vorsprung hielt jedoch nur acht Minuten, dann konnte der auf links gut freigespielte Andi Nagavci mit einem Schuss ins lange Eck egalisieren, nachdem er zuvor zwei Gegenspieler hatte aussteigen lassen. 180 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Nico Schlegel volley aus 25 Metern das 2:1 erzielte. Obwohl der Schuss noch abgefälscht war, war er nicht ganz unhaltbar. Beinahe im Gegenzug vergab Pascal Lövvelt alleine vor Bürens Keeper Nino Lücke den Ausgleich. Besser machte es auf der Gegenseite Kristos Schönfeld (51.), der nach Pass von Nagavci aus der Drehung das 3:1 besorgte. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands steckte das Schlusslicht nicht auf und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Büren verpasste es mehrfach, den Sack endgültig zuzumachen. Das gelang erst in der Nachspielzeit durch den zweiten Treffer von Nico Schlegel, bei dem der Gäste-Keeper erneut nicht gut aussah.

Brukteria Dreierwalde - Eintracht Mettingen 2:1 (1:1)

Im ersten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach genau einer halben Stunde ging Mettingen in Führung. Vorangegangen war ein toller Spielzug über die eigene Verteidigung. Nach einer schönen Seitenverlagerung kam der Ball zu Marius Moormann, der Florian Lagemann auf dem Flügel bediente. Dieser passte auf Tim Gilhaus, der ins leere Tor traf. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff war die Führung dann wieder dahin. Die Gäste verpassten es gleich zweimal die Situation zu bereinigen und kassierten daraufhin mit einem unhaltbaren Schuss, der vom Innenpfosten ins Netz sprang, den Ausgleich. Nach einer Stunde baute Dreierwalde dann immer mehr ab und die Eintracht witterte ihre Chance. Niclas Brinkschröder (65.) scheiterte freistehend am Brukteria-Keeper, wenig später wurde ein Schuss von Moormann gerade noch abgeblockt. In der 75. Minute fiel der Treffer dann auf der anderen Seite. Mettingen klärte nur halbherzig und hatte Pech, dass der von Torwart Daniel Pelzel an die Latte gelenkte Ball schließlich von dessen Körper über die Linie sprang. Danach versuchten die Gäste noch einmal alles, erspielten sich gegen den mit Mann und Maus verteidigenden Gegner aber keine nenneswerte Torchance mehr. So gab es nach sieben Siegen und vier Remis wieder eine Niederlage für die Eintracht.