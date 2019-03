Westerkappeln. In der Kreisliga B1 hat Westfalia Westerkappeln durch ein 4:0 gegen Westfalia Hopsten II die Tabellenspitze zurückerobert, denn Konkurrent Lienen kam gegen Steinbeck nur zu einem 3:3. Im Aufsteigerduell unterlag SF Lotte III Teuto Riesenbeck IV mit 2:3. In der Kreisliga B2 hat der SC Velpe Süd gegen Teuto Riesenbeck II einen knappen 1:0-Erfolg gefeiert und seine Aufstiegschance am Leben gehalten. Zudem feierte die U23 der Sportfreunde Lotte beim 5:0 gegen Westfalia Westerkappeln II den ersten Sieg in diesem Jahr.

Kreisliga B1

Westfalia Westerkappeln - Westfalia Hopsten II 4:0 (2:0)

Ein Doppelpack von Max Koslow (33. und 40.) brachte die Westfalia auf die Siegerstraße. Die Führung erzielte der Torjäger volley nach zu kurzer Kopfballabwehr, dem 2:0 ging eine schöne Kombination über Jason-Jasper Klabisch und Jan Lobenberg voraus. Zudem scheiterte Leon Fischer an der Latte (38.). Lobenberg (47.), mit einem Abstauber, und Raphael Munsberg (53.) per Kopf nach Flanke von Till Schoenfeld, entschieden die Partie frühzeitig. Danach konnte sich Westerkappelns Keeper Andreas Markwart bei einem Fernschuss (62.) und im Eins-gegen-eins (73.) auszeichnen, seine Vorderleute hatten zu diesem Zeitpunkt längst in den Verwaltungsmodus geschaltet.

SF Lotte III - Teuto Riesenbeck IV 2:3 (2:1)

Bei Lotte war von Beginn an der Wille erkennbar, die schwache Leistung aus dem Hinspiel (0:4) zu korrigieren. Das ließ sich in Durchgang eins auch sehr gut an. Dominik Lauter (9.) brachte die Blau-Weißen früh in Front. Eine scharfe Hereingabe von Jan Engel beförderte er mit der Hacke ins lange Eck. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten durch Daniel Jaschke (18.), der nach einem Eckball erfolgreich war. Riesenbeck hatte große Probleme mit dem starken Wind und hätte sich die Kugel beinahe selbst ins Netz gelegt, doch der Innenpfosten rettete. Wie aus dem Nichts fiel zwei Minuten vor dem Seitenwechsel der Anschluss. Nach einem Freistoß traf Lottes Torwart mit seiner Faustabwehr einen eigenen Ankteur, von dessen Körper die Kugel über die Linie sprang. Im zweiten Spielabschnitt tat sich lange nichts, bis sich in der Schlussphase die Partie drehte. Der Ausgleich fiel durch einen Foulelfmeter (78.), drei Minuten später jubelte Riesenbeck nach einem Eckball erneut. Wenige Minuten vor dem Abpfiff hätte Louis Frye ausgleichen können, setzte die Kugel aber einen Meter über den Querbalken. So blieb es bei der vermeidbaren Heimniederlage.

Kreisliga B2

SC Velpe Süd - Teuto Riesenbeck II 1:0 (0:0)

Ein von Lucas Bovenschulte verwandelter Foulelfmeter nach genau einer Stunde entschied das Spitzenspiel. Dabei hätte Velpes Stürmer schon direkt nach dem Anstoß treffen können, seinen Schuss von der Mittellinie konnte der Teuto-Schlussmann nur mit viel Mühe an die Latte lenken. Ansonsten begegneten sich die Teams über weite Strecken auf Augenhöhe. Als sicherer Rückhalt erwies sich Velpe-Torwart Marian Strunk, der stets Herr der Situation war.

SF Lotte U23 - Westfalia Westerkappeln II 5:0 (3:0)

Die Gastgeber waren über die gesamte Spielzeit das klar bessere Team und siegten auch in der Höhe verdient. Robin Biermann (7. und 18.) mit einem Doppelpack und Tolga Ayranci (45.+2) schossen bereits vor der Pause einen beruhigenden Vorsprung heraus. Beim ersten Gegentor sah der ansonsten gut aufgelegte Gäste-Keeper Edgar Cabrera nicht gut aus, bei den beiden anderen bekam Westerkappeln das Zentrum nicht zu. Nachdem Lotte weitere klare Gelegenheiten ausgelassen hatte, besorgten Dominik Stänner (70.) und Cedric Keller (89.) den Rest.