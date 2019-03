Lotte. In der Kreisliga A hat Eintracht Mettingen gegen den BSV Brochterbeck einen ungefährdeten 5:0-Heimsieg eingefahren. Für die Eintracht-Reserve gibt es nach dem 1:3 im Kellerduell gegen den SV Halverde dagegen kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Das Topspiel SC Halen gegen den SC Hörstel wurde ebenso abgesagt wie das Heimspiel des SV Büren gegen SW Esch.

Eintracht Mettingen - BSV Brochterbeck 5:0 (3:0)

„Unser Matchplan ist aufgegangen“, zeigte sich Eintracht-Coach Tobias Stenzel zufrieden. Die Hausherren hatten von Beginn an den Fuß auf dem Gaspedal und setzten die Maßgabe, ein frühes Tor zu erzielen, direkt um. Henrik Hirtz (11.) beförderte die Kugel nach einem langen Einwurf und einer Kopfballverlängerung von Nicolai Schröer volley aus sieben Metern in die Maschen. Schöne Kombinationen waren ausschlaggebend für die Tore zwei und drei durch Florian Lagemann (27.) und Andre Wierlemann (32.). Auch Treffer Nummer vier war prima herausgespielt. Nach einem Doppelpass legte Lagemann zurück auf Marius Moormann, der keine Mühe hatte. Den Schlusspunkt setzte Nicolai Schröer mit einem Kopfball in den Winkel nach einem Eckstoß. Einzig in einer Phase Mitte der ersten Halbzeit konnte der BSV halbwegs mithalten, der mit dem Ergebnis noch gut bedient war.

Eintracht Mettingen II - SV Halverde 1:3 (0:1)

Trotz vieler Ausfälle war die Eintracht das spielbestimmende Team, brachte die Aktionen aber zu selten zu Ende. Drei Minuten vor der Pause ging Halverde nach einem Eckball in Führung. Die Kugel rauschte an Freund und Feind vorbei bis zum zweiten Pfosten. Dort stand ein Gäste-Akteur, der den Ball noch einmal vorher brachte, der nach einem Gestocher den Weg über die Linie fand. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel besorgte Cornelius Robin nach einem Konter mit einem Schuss ins kurze Eck den verdienten Ausgleich, nachdem er sich im Laufduell gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte. Mettingen blieb am Drücker, leistete sich in der 63. Minute aber einen folgeschweren Fehlpass im Mittelfeld, der zum 1:2 führte. Danach wäre durchaus der Ausgleich möglich gewesen, nach einem Schuss aus Höhe der Mittellinie (90.+1) war dann der Auswärtssieg perfekt.