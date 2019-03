Eine Flatterulme setzten Ulf Werner, Ursula Schmidt-Neubauer, Friedel Glüder, Christiane Franke, Dietrich Hesse, Kodadad Alizada und Mattis Franke (von links) als Symbolbaum auf dem Spielplatz am Gänsehügel. Foto: Annegret Wienbrack

Lotte. Mit einer Pflanzaktion auf dem Spielplatz am Gänsehügel in Lotte-Wersen sind die Lotter Grünen symbolisch lokal in den Europawahlkampf gestartet. „Wenn wir für Umwelt und Artenschutz etwas verbessern wollen, hat das auch immer etwas mit Europa zu tun“, sagte Friedel Glüder, als sie den Spaten in die Hand nahm. Ausgestattet hatte sie sich passend zur Aktion mit einer grünen Gärtnerschürze.