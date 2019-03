Hier soll gebaut werden: eine Baulücke zwischen Ringstraße, Torfkuhlenweg (rechts) und Boyersweg. Foto: Angelika Hitzke

Lotte. Erklärtes Ziel der Politik – auch vor Ort in Lotte – ist es, dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Wohnraum zu entsprechen. Deshalb standen zwei Wohnbauflächen in Alt-Lotte als zentrale Punkte auf der Tagesordnung des Bau- und Planungsausschusses in Lotte in der Sitzung am Donnerstag im Rathaus.